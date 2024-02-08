台灣房市在2024年進入嶄新局面，隨著《平均地權條例》新修法、總統大選、囤房稅2.0的陸續底定，普遍業者認為今年將出現新一波的自住置產需求，呈現「價穩、量穩」的成長趨勢，而今年的整體表現，也有望優於去年(2023)，特別是有「新北信義計畫區」之稱的三重，其多重優勢將成為置產族的首選。

業者認為今年將出現新一波的自住置產需求，呈現「價穩、量穩」的成長趨勢，而今年的整體表現，也有望優於去年。(中時新聞網攝)

相對於股票等金融商品，選擇低基期、具有發展潛力地段，且有建設利多的房地產，風險較低也更穩健，將資金做有效的配置。若要買在起漲點，就必須要提到被規劃為「新北信義計畫區」的「新三重」，有中央建設的挹注，也帶動此區的城市價值翻轉。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，新北市政府有許多資源及建設都設置在此地段，包含第二行政中心、新北科技園區等。區域建構上除了有科園及未來產業進駐之外，也有水岸景觀、公園綠地等宜居生活條件；以雙北族群而言，此地段便利的交通，不僅有捷運先嗇宮站，還有多座通往台北市及新北其他行政區的橋樑，無論是商業發展或是自住的需求，都是相當重要的關鍵因素。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，三重「新北信義計畫區」囊括了政府行政中心、科園、景觀、交通利多等眾多優勢。(中時新聞網攝)

郎美囡表示，人口紅利是評估一個區域最重要的方向，政府的第二行政中心進駐將有效帶動城市發展及更新，像是產業匯集及交通建設到位，勢必會提升就業人口住宅需求，屆時整個商圈聚落，以及自住的比例就會越來越高，因此對於區域發展而言，將會有相當穩健的走向。觀察這幾年，軌道建設在雙北有非常大的利多，尤其捷運網絡慢慢變得密集後，住家及辦公室鄰近捷運站會成為必要條件。

新北第二行政中心預計在2026年完工，將有3,000名市府員工進駐，加上東森電視總部近千名影視人才，以及新北科技園區上萬名的就業力，皆推升住宅需求。隨著316公頃新北信義計畫區的成形，在加速城市翻新的同時，也吸引了雙北購屋族的目光，與新北第二行政中心同步開發的「都廳大院2」預期將成為近期房市閃耀的新星。