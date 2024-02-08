2024紫微十二生肖六大運勢

■屬《狗》2024紫微生肖六大運勢

作者/蔡上機

●流年

本年內心會比較軟弱一些，害怕有事發生，一旦有事恐就六神無主，內心反而易受恐懼感所主宰，一下子被牽著鼻子走，心靈精神也比較需要受到寄託呵護。

有時候也比較容易神經質，敏感度或疑神疑鬼也多了一些，而讓自己的精神有些緊繃，甚至不容易快樂。應該多多建立剛性的能量，給自己更多的勇氣，面對任何事無懼無畏，反而是比較容易去解決應對所有事，讓人事物更為圓滿順利。

●財運

財運平平，需要有創建的勇氣，才能推動推升財運的機會，但怕為求財亂投標的，思考不深或淺見，投錯方向或標的，造成損失或套牢，或者在有約定契約的地方有金錢的損失。

本年最宜把錢收回來賺進來，不易把錢投出去。尤其在房地產的投資買賣交易，或土地建設開發，不良債權資產經營，則要注意有嚴重的財務糾紛與官司發生。如果是仲介代銷行業，賺取服務費佣金，並非投資者，則有利可圖可行。

●職場

職場工作的發展上，是有些新的機會或表現，但往往會因為優柔寡斷、鑽牛角尖、自綁手腳而斷去機會或表現的空間舞台，所以職場的決斷力與當機立斷，是掌握創取成功非常重要行為。

本年在職場的創作和創新，是非常重要的創建能量，加強這個方向，去職場做表現，將有更好的作為，成為業界具有名望的人。如參加考試選拔比賽，或扮演專業專技的業務角色，或利用扮演媒體角色做求取名利的表現，也有機會獲得名利，可以多多利用這類的機會。

●戀情

易相信美好的戀情、桃色性愛，及幸福婚姻的到來。所以，也易因詐騙者，藉以假戀愛，輔以假桃色性愛的引誘，及對共譜未來幸福婚姻的美好，引誘本生肖上當跌入圈套，進而詐騙取財。

如不被利用假感情所詐騙，在真實的戀情世界裡，是的確非常的美好，非常有桃花緣，受人喜歡喜愛，被詢問度頗高，成其戀情的大好機會，甚至追求者眾多，但也可能會影響工作職場的發展，已經者更是可能會衝擊到婚姻。

●婚姻

婚姻進入放空期，也易受到生活職場工作健康等的種種因素，干擾影響到婚姻關係的穩定順利美滿層度，甚至拖累負擔，應該多給婚姻一些休閒渡假娛樂安排，來增進彼此的生活樂趣與心靈交合關係。

婚姻和戀情非常衝突，已婚者最怕婚外戀情，衝擊到婚姻的和諧。未婚者因無婚姻關係，所以其戀情就非常之美好，但戀情要發展結成姻緣，要成婚，恐有難關，中間會有種種不順利因素阻礙。

●健康

注意健康問題傳染給配偶，或影響到婚姻與職場工作的負擔。

求孕者恐不順利，易流產、胎盤不健康、胎位不正或難產問題，或沒計畫懷孕需做人工流產的問題。同時，也要小心因生殖系統器官的病變，經常發炎，或需要就醫或手術開刀治療。