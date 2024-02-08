2024紫微十二生肖六大運勢

■屬《羊》2024紫微生肖六大運勢

作者/蔡上機

●流年

缺乏保護自己的防備意識，很容易受引誘煽動後，被牽著鼻子走，同時也是糾紛官司好發的一年。

所以，任何大小事都要設想到厲害關係、得失利弊，三思而後行，尤其要考慮到事後可能會衍生的禍害。

與人際社交之間及利益往來，注意有強烈的糾紛，衍生仇恨官司或殺身之禍，也要注意出門在外，被歹徒遇上或盯上，因財被害。

●財運

與人之間注意金錢財務的糾紛，尤其一起合作合夥理財投資，注意利益分配不均，或有侵吞的問題，發生金錢財務糾紛，進而有人身傷害的事件。

太過度享受生活物質，或用這來滿足心靈，也將是金錢耗損的一大來源。從事地產代銷仲介，或居家建築裝潢相關的服務或工作，可帶來安定穩定的財運。

●職場

注意被騙走個資，自己變成犯罪工具的假帳戶，或被騙去當人頭出借銀行金融帳戶，或幫忙代理處理經手金融銀行、虛擬貨幣的轉帳、過帳，變成犯罪洗錢的工具。

如從事非法的工作，或以不法為常業，恐會東窗事發，被捕入獄吃官司。也要注意職場，被情色所迷惑算計，跌入陷阱，或被其拖累連累，或甘為其而不法，發生職場上的禍事。

●戀情

小心踏入虛擬的假感情假性愛，或被利用感情性愛關係做引誘設局，來詐騙盜取恐嚇錢財。

沒戀情者，很容易有戀情的發生，但注意非真愛居多，處處也多陷阱。唯穩定的舊愛，才是最真實真心不騙的，好好經營維護舊情舊愛，感情關係更快樂幸福美滿，也會帶來帶旺財運。

●婚姻

婚姻進入磨擦衝突爭紛期，需要有許多理性冷靜和包容與愛，來經營與緩和婚姻關係。論及婚嫁者，恐有突發因素，破壞好事，一夕之間反目成仇。當然，也有奉兒女之命而成婚，或者認識或交往未互相了解，就閃婚的機會，但這也都埋下未來婚變的後患。

已經處在分裂的婚姻，今年恐是決裂分道揚鑣的時候，甚至是仇恨廝殺悲劇打官司分手，或是暴力流血的婚姻。

●健康

出行旅遊注意車禍，進出危險曝險場所，發生意外事故，外宿特要注意居住的場所環境，有意外災難的發生。

另外，注意心臟、冠狀動脈、心血管血液的疾病。尤其，身體長期不適卻未曾檢查就醫者，今年最易有隱性疾病的發生。