2024紫微十二生肖六大運勢

■屬《馬》2024紫微生肖六大運勢

作者/蔡上機

●流年

經常自然或喜歡放空的一年，處在悠悠哉哉，無風險意識，縱世界毀滅也與自己無干，天下仍太平，無憂無慮的自我安樂的世界。

雖然日子可能過得比較容易開心，但當災禍接近將要上頭的時候，也失去預防及阻絕的警覺防備性，可以說是生於憂患、死於安樂的一年。

●財運

有許多猶如曙光露出的財運，尤其是房地產、居家、建築、營造、裝潢這部份，乃至於海外不動產，真是財運旺到最高。

但要注意因為舉棋不定、心猿意馬、顧忌太多、自綁手腳而錯過財運的機會。

採購血拼購買奢侈品，或生活休閒娛樂衣食住行的享受，不亦樂乎，也是特會生活享樂的一年，但在這裡將是金錢流失很大的出口。

●職場

職場工作會想要能隨心所欲，但卻受限於空間的發展，沒能得心應手，反倒需要多花費心思，才能成就職場工作上的順利。注意長官老闆對己在職場工作的表現不滿意，會特別給己提出糾正或意見，而讓彼此之間的無形中很對立，或心裡犯毛不悅。

職場工作多一些創新發想的創意，做點別出新裁、獨出巧思的表現，可以創造增加財運收益收入。但要注意因工作職場，而產生身體不適或疾病。

●戀情

本年非常容易在陌生的世界，尤其虛擬空間、網媒平台世界，被美麗如詩如畫如夢浪漫的假感情所矇騙，陶醉沉浸在其中，因而受引導到被詐騙錢財，是一個非常典型假愛情真詐騙的受災戶。

追求戀情要以真實真人的事實世界去發展，在人際社交關係，會有機會遇上結識可以相戀的對象，也因而很花費金錢。但千萬不要也絕不可，尋求虛擬及網路世界的渠道，才不會適得其反，變成被詐騙。現有的戀情，可以增加或幫助旺己的財運，感情關係良好，等於財運也很更順暢。

●婚姻

未婚者成婚有障礙，論及婚嫁易因條件談不攏而破局。已婚者對於曾經婚姻的承諾，在不滿意的地方，經常會鬧意見，要能放下成見，婚姻才會更幸福，經常出遊可以增加和樂，改善彼此的關係更為美好。

易干涉左右配偶，或對其比較有意見，尤其對於子女的管教，更容易有分歧及不合。如果想求孕，恐不順利不易成功。因單身急於肖想找對象，或想在婚姻出軌的人，容易在感情或情色世界裡栽根斗，被假戀情或情色給迷惑，失去理性落入圈套被詐騙。

●健康

注意有嚴重層度的血光意外災禍、車禍，或被人所傷，或因工作性質及工作場所而遇上災難，或因疾病需要開刀。

注意肝膽肺部呼吸道，或者筋骨關節坐骨神經的傷害，特要小心癌細胞的疾病發展。