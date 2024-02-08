2024紫微十二生肖六大運勢

■屬《蛇》2024紫微生肖六大運勢

作者/蔡上機

●流年

本年是大有作為，非常有膽識、抱負、理想化的一年，有強烈的勇氣和征戰的氣度，企圖打造一片江山天下。如可以穩紮穩打，步步為營謹慎小心的前進，將是創建人生事業發達的一年。

但，要注意衝過頭、殺過頭、拼過頭，或是一次梭哈，馬失前蹄、跌落馬下。

所以，舉凡未計畫好、未成熟，勝算掌握不足，風險曝險冒險過大的，千萬都不要憑著膽識及自我感覺良好的輕易嘗試，以免有晴天霹靂之禍，一夕之間、豬羊變色，讓自己措手不及，面臨重大災難。

●財運

賺錢能力大有提升，也很打拼的在創造財富，但賺錢也極為奔波勞苦，不眠不休、如火如荼。經常在進帳收入之後，很快的又要去填補支付應該花費的金額或財務。

注意發生金錢財務的糾紛，或官司訴訟問題。小心誤信朋友讒言，或被設局掉入陷阱，蒙受重大的金錢損失，所以千萬不要相信憑白無辜、穩賺不賠、高獲利的利誘，以免被詐騙。出門在外，錢財也不宜露白，以免招歹徒盯上偷竊搶奪，同時注意因財被害！

●職場

職場事業有一時發達發財發跡的爆發機會，對於企業主或具有創建能力的人，更是再造事業江山發達機會的一年，營運業務買賣交易訂單財源滾滾。

上班業績族，業務財運甚旺，是收入非常好的一年。尤其是地產業，不動產物業管理，不良債權資產併購，最有發財的機會。

●戀情

本年有機會在短暫的時間，發生火熱激情的愛，快速墬入情網。屬於實際真實人事物的真戀情，會帶來美好的財運，或因而帶來財運的機會，或帶起金錢發展創造的動能，有愛情滋潤的確可以助化助旺財運。

但相反的，如屬虛擬捉摸不到的網路戀情，極為可能是假戀情真詐騙，如陷入其中，在金錢上恐會損失慘重。

●婚姻

有機會因兒女的關係或懷孕，帶來婚姻的利益或財運，年長者可得子女的供養。

婚姻之間雖互相扶持，但也易有意見及行為的磨合，有些和諧的阻抗在發生，或與自己的父母有些不合或相左，需要更多同理心和體諒與包容。

易因配偶造成自己的身體健康勞累問題，或受配偶傳染疾病。

●健康

健康尚好，注意在居住環境裡，或外宿的地方，發生疾厄。注意一下婦科或男科的健康，或憋尿性生活造成腎臟泌尿系統的發炎細菌感染。

或者，意外懷孕需要人工流產的問題。面臨生產的孕婦，要注意胎位不正，剖腹生產的問題。

☆被詐騙風險指數：肖兔30分

■屬《兔》的生肖均勢，易發生感情戀情的災難禍事。對愛情的匱乏或不滿意，或對於如曾有過婚姻所累積出的不滿、反彈、報復、觸礁者。或縱使是老莫之年，也期待有春天，黃昏之愛，渴望愛情的發生者。或未婚者，更是期待婚姻的花蕾能盛開者。

或者，對性愛的需求，充滿諸多憧憬，尋求更多的歡愉，希望能滿足自己者。

以上，都可能主動透過網媒平台去尋找機會，而詐騙集團利用〈假感情、假結婚、假性愛〉的一連串手段，已經在虛擬世界守株待兔，等待本生肖自動送上門來被詐騙。

本生肖也易跌入這詐騙的圈套裡，意亂情迷、神魂顛倒，一步步接近到將要或已經在被詐騙取財的階段之時！

在本生肖者，比較幸運的是，有機會在即將騙錢之際，突然醒來，識破是詐騙案，或捨不得把錢交出去，或身上戶頭沒錢，而沒騙成功。

或在轉帳匯款交付金錢的千鈞一髮之際，被發現阻止攔截下來，逃過被詐騙之劫！

☆被詐騙風險指數：肖龍60分

■屬《龍》的生肖均勢，本年雖然比較科學，有數據概念，也很會找訊息補腦。但可能自身不夠精明變巧，或精明洗練層度，突然在本年有鈍化下降。加上，有關印鑑文書、有價證券、金融商品理財、金融帳戶的事務，或網媒平台帳號使用的運勢不佳，容易在此出現禍事。

所以，當遇上詐騙，被詐騙得逞的手法，可能都是被以假稱、誆稱《偽造印鑑文書、有價證券類，金融帳戶因洗錢遭扣查，誆被詐騙集團冒用身份，誆被盜用帳號個資》等，來假誆本生肖者，有涉及不法被調查中，佯稱要查扣、監管、保護本生肖金融帳戶財產，或不動產，讓該生肖心生恐懼害怕，而落入詐騙設局的圈套裡，把而把財產移交出來給詐騙者監管、保護，或交付保證金等。

同時，該生肖也容易在〈假戀愛、假性愛〉引誘的手法中被詐騙，未婚及在找對象的本生肖者，則再加上〈假意結婚〉的受騙風險。如不是，直接用上名目直接詐騙索取金錢，就是轉帶入假投資來騙錢取財。

☆被詐騙風險指數：肖馬50分

■屬《馬》的生肖均勢，本年趨向處在悠悠哉哉，無風險意識，縱世界毀滅也與自己無干，天下仍太平，無憂無慮的自我安樂的性情。

雖然日子可能過得比較容易開心，但當災禍接近將要上頭的時候，也失去預防及阻絕的警覺防備性，可以說是生於憂患、死於安樂的一年。

本生肖在本年，非常容易在陌生的世界，尤其虛擬空間、網媒平台世界，被美麗如詩如畫如夢浪漫的假感情所矇騙，陶醉沉浸在其中，因而受引導到被詐騙錢財，是一個非常典型假愛情真詐騙的受災戶。

本生肖也易因為單身，或有意想在婚姻出軌的人，或被引誘出軌於婚姻，而被假的姻緣婚姻憧憬給迷惑，或被假意的美好桃色性愛所引誘，心猿意馬、春心蕩漾，肖想出軌婚姻享齊人之福，尋求刺激與滿足，失去理性、落入圈套，進而被詐騙。

☆被詐騙風險指數：肖羊50分

■屬《羊》的生肖均勢，缺乏保護自己的防備意識，很容易受引誘煽動後，被牽著鼻子走，是糾紛官司好發的一年。

易被假官司所詐騙，被利用以假的警察、法院、地檢署、調查、稅務、健保、勞保、電信等機關，以假的官司、涉及違法、洗錢、欠費、欠稅、被處分為由，做軟硬兼施且恐懼恐嚇性的引誘，讓本生肖落入設計好的圈套，進行詐騙取財的手段。

同時，本生肖也要額外注意，被假感情、假性愛的引誘，除了自己可能被騙錢之外。則要注意因而被騙走個資，自己變成犯罪工具的假帳戶，或被騙去當人頭出借銀行金融帳戶，或幫忙代理處理經手金融銀行、虛擬貨幣的轉帳、過帳，變成犯罪洗錢的工具。

☆被詐騙風險指數：肖猴40分

■屬《猴》的生肖均勢，在網媒平台裡，隱藏著比較多及深的陌生風險，所以對於網媒平台，要心存更多的芥蒂之心，不要與隨意接受陌生人的搭訕加友，及更進一步的交往，避免因而被詐騙。

但就怕本年的性情，手癢腦瘴，對於網媒平台有太多的好奇心，趨於〈不入虎穴焉得虎子，明知山有虎偏向虎山行〉的自我皮癢行徑，結果是羊入虎口。

本生肖者，請注意個資被盜取或被販售，而被詐騙集團所用。或帳號密碼被駭入，或被假網站釣魚取得帳號密碼。導致所綁定的信用卡被盜刷，或銀行帳戶的存款被盜領，或消費平台帳號被盜用做消費等。

對於網媒上的假戀愛交友，要小心自己就像被催眠中邪似的，人叫不走，鬼叫直直走。被詐騙者利用假戀愛、假桃色性愛，引誘以假姻緣共譜未來婚約，詐取錢財。

☆被詐騙風險指數：肖雞30分

■屬《雞》的生肖均勢，本年在精明的風格表現上，就是有點夜郎自大、好大喜功。自以為是的藝高人膽大，而自認不會被詐騙，哪知道變成井底之蛙，反在陰溝裡裡翻船，就像老將跌落馬下。

自覺自己很有識詐能力，但對於新型的詐騙技術，如認識不足時，過份的自信自我，就會在這個地方被詐騙。

雖然，本年在金錢運勢上，會有機會蒙受重大的損失，而有大筆金額的損害，但這未必是因受詐騙所致。

但關於受詐騙的因素，還是在於被情色的引誘，尤其有主動預想用金錢去包養愛情、桃色、性愛的本生肖，則是最易落入詐騙者的設局圈套，掏錢給詐騙者。

☆被詐騙風險指數：肖狗20分

■屬《狗》的生肖均勢，內心會比較軟弱一些，害怕有事發生，一旦有事恐就六神無主，內心反而易受恐懼感所主宰，一下子被牽著鼻子走。當碰到詐騙者利用人性恐懼施以詐騙，就很容易落入詐騙的圈套。

本生肖者，較容易落入詐騙者利用以假的政府官方或官司事件，具假官方印文書件的處分書，或假以金融銀行帳戶有價證券文書印鑑發生違法事件，為恐懼的引誘，而被施以詐騙，交付錢財。

所以，對於假官司、假法院、假警察檢調，假違法裁罰處分，如犯罪、洗錢、欠費、欠稅、扣押等事件，來讓本生肖者，心生恐懼而跌入設局的圈套詐騙取財，是有用的。

同時，本生肖者，也很容易相信美好的戀情、桃色性愛，及幸福婚姻的到來。所以，也易因詐騙者，藉以假戀愛，輔以假桃色性愛的引誘，及對共譜未來幸福婚姻的美好，引誘本生肖上當跌入圈套，進而詐騙取財。

☆被詐騙風險指數：肖豬10分

■屬《豬》的生肖均勢，恐因不關心不意識詐騙這回事，有點不相信這世界哪有這麼多詐騙，當遇上詐騙時，就失去防備，信以為真，就迷迷糊糊給被騙了。

而本生肖者的豺狼虎豹，是偏多了，身邊其實圍繞著陷阱，一不小就會跌落其中被吞噬。

本生肖者，已婚者如長期曾存在對婚姻的不滿意，或未婚者一直期待著美好的姻緣，都將易在這裡呈現弱點，被詐騙者施以假戀愛，灌輸與本生肖者，猶如是前世的千年之愛，尋尋覓覓、苦苦追尋，那人就在燈火闌珊處，今生終於相見。

上天的安排，不容錯過，許我一生予汝幸福、山盟海誓、海枯石爛、天荒地老、永不放棄。

能給予本生肖幸福美滿的未來，為你願意身為牛馬，請等我到來與你相聚，共譜未來、永浴愛河、白頭偕老、廝守終生！

大概就是用這樣的劇本，及帥哥美女的假照片、假富豪、假千金，做感官上及貪婪的引誘，最後讓本生肖者願意在各種理所當然、合情合理、自然而然的可能形式上，掏錢出來被詐騙，最後人財兩失！