34歲的台灣羽球好手周天成驚爆罹患大腸癌，很多人訝異，這麼年輕怎麼會罹癌？對此，醫師表示，癌症年輕化的原因，可歸結為飲食、生活習慣及環境影響，而年輕人最易罹患的癌症，就是大腸癌。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專PO文表示，年輕族群罹癌機率，依照性別不同，一直有在逐年增加的趨勢，年輕男生罹癌，在3年內（2017-2019），增加了6.5%，年輕女生罹癌，在10年內（2000-2019），增加了2.4%。

黃軒指出，「癌症，年輕化，是真的」，有報導顯示，包括含糖飲料、熬夜等因素，都與癌症風險增加有關，此外，家族遺傳和環境因素也被認為是癌症年輕化的可能原因之一。值得注意的是，罹患癌症的年輕人在台灣不斷增加。

黃軒指出，在44國家的癌症分析，那些年輕得癌的人，我們一般定義在50歲以下的民眾，發表在Nature Reviews Clinical Oncology《自然評估臨床腫瘤學》發現在1990年以後出生的人比1970年出生的人，更有可能在50歲之前得癌。這意味年輕人，要比他們之前幾代人更受癌症的拖累。

黃軒指出，年輕男性最常見的癌症，是「大腸癌」，其他年輕的癌包括：腎癌、肝癌、攝護腺癌和甲狀腺癌。年輕女性最常見的癌症，是「乳癌」，其他年輕的癌包括：大腸癌、子宮內膜癌、腎癌和甲狀腺。

而以年輕罹癌總人數而言，黃軒指，最常見的仍是大腸癌，每年增加153萬人，年輕乳癌每年增加30萬人，而令科學家擔憂的是癌王，那年輕的胰臟癌每年，竟然增加了6萬4千人左右。

黃軒指出，在年輕歲月中，如果你做到了三件事，1.不抽煙、不喝酒。2.不熬夜、不失眠。3.不吃甜，不污染，那麼癌症會遠離你，如果沒有做到，不要驚訝為什麼現在年輕人，罹癌愈來愈多了。