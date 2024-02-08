就算擁有雙星坐鎮，本季湖人至今勝率仍在5成遊走，想進入季後賽保證席次（西區前6）還得加把勁，曾經2連霸得分王的前火箭球星「T-Mac」麥葛雷迪（Tracy McGrady）認為，巔峰期的他很適合加入這支湖人隊。

麥葛雷迪生涯初期跟隨表哥卡特（Vince Carter），在暴龍度過3年時光，2000年轉戰魔術後解開枷鎖，在布萊恩（Kobe Bryant）、艾佛森（Allen Iverson）強力競爭下脫穎而出，兩度摘下得分王寶座，但生涯後期飽受腰部傷勢困擾，2013年宣布退休，並成功入選名人堂。

在IG被問到現今哪一支NBA球隊適合巔峰期的自己，麥葛雷迪毫不考慮指出擁有詹姆斯（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis）的湖人，並會扛起頭號得分手的重任。麥葛雷迪試想陣容配置，他想把詹姆斯調往控球後衛，要求安東尼戴維斯保持健康，里夫斯（Austin Reaves）負責組織任務。

湖人陸續傷了范德比特（Jarred Vanderbilt）、雷迪許（Cameron Reddish）兩位鋒線好手，讓詹姆斯負擔很大，因此補強側翼是湖人在季中大限前最重要課題。雖然幻想很美好，但據傳湖人前任GM威斯特（Jerry West）曾考慮密謀組建布萊恩和麥葛雷迪的組合，但遭到已故老闆傑瑞巴斯（Jerry Buss）強力反對。