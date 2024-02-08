農曆新年即將到來，政治人物也多會印製春聯送給民眾祝福，剛上任的立法院長韓國瑜，最新版的「龍耀吉慶」也出爐，仔細一看「韓國瑜」3字甚至還有燙金，這也引起大量粉絲瘋搶，甚至在網路上也有看到燙金版的韓國瑜春聯賣到4800元。對此，前立委郭正亮7日就表示，「我送栗正傑將軍三張，他當場高興到跳起來，因為我手上有十張，但我都送給韓國瑜的好朋友了，每個人都高興地要命」，引發討論。

馬千惠7日下午主持中天節目《大新聞大爆卦》時表示，「這個兩萬份的燙金款，其實是搶爆了，我剛剛在網路上看到，僅此一張4800元，這個『龍耀吉慶』非常搶手」，同時馬千惠也提到退役少將栗正傑的回憶，昔日高雄市民瘋搶韓國瑜發送的市長春聯、紅包的盛況，他提到不只大排隊，有人甚至在拿到後以數百倍的價格轉賣。

而在場的郭正亮也表示，「我昨天送栗將軍三張，他當場高興到跳起來」，郭正亮也坦言，「因為我手上有十張，但我都送給韓國瑜的好朋友了，每個人都高興地要命」。