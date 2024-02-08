民進黨主席賴清德當選總統，外界關注520就職後的新內閣人事，而先前綠、白營因立法院長選舉爆出電話門風波，還牽扯出總統府秘書長林佳龍、民進黨前主席卓榮泰為閣揆提前布局的說法。前立委郭正亮分析表示，林佳龍即使不是首任閣揆，未來也一定會輪到他上任，因為2028年挑戰賴清德的很可能是台中市長盧秀燕，最了解台中的人就是林佳龍。

對於賴清德首任閣揆人選，外界點名黨內的卓榮泰、林佳龍、前文化部長鄭麗君等人，而綠白爆發電話門後，白營指控林佳龍是為爭奪閣揆位置，不惜出賣正國會前輩游錫堃，林佳龍則駁斥此說法，強調自己並未介入院長選舉。

郭正亮7日在網路節目《下班瀚你聊》表示，被民眾黨指控背叛游錫堃，這個說法真的讓林佳龍大傷，其實林佳龍跟柯文哲關係也不錯，台中捷運施工也有台北捷運公司協助，那時候兩人就有交流，但柯文哲讓民眾黨立委黃國昌跳出來指控林，隔天變頭版，針對林佳龍是大傷。

對於此事是否會影響林佳龍接任閣揆的可能性，郭正亮分析，閣揆會有各種條件，且賴清德4年任內，閣揆不可能只用一個人，「林佳龍早晚會輪到，因為他的對手很可能是盧秀燕」，2028年挑戰賴清德的人，很可能是台中市長盧秀燕，賴會需要林佳龍，因為林佳龍最了解台中，林佳龍即使不是現在就擔任閣揆，早晚也會被用到。

另外，郭正亮也提到，還需要考慮到卓榮泰的身體狀況，因為他知道卓榮泰有一陣子是去休養身體；而鄭麗君不太可能，因為鄭懂的業務比較窄，都是人文相關，她也不是外交型的人，所以認識的人也是這些領域，但一上任行政院長，會碰到林林總總的事情，第一個就是經濟相關，包括大陸ECFA調查等等。