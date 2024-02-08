大陸央視前記者王志安日前因在《賀龍夜夜秀》遭疑影射民進黨為選舉利用身障律師陳俊翰律師做秀，引發風波，後經移民署迅速以違反來台目的等理由，禁止入境5年。對此，曾邀王志安上節目的資深媒體人范琪斐近日長文發表看法，質疑，若王志安沒批評民進黨，移民署會罰嗎？

范琪斐4日在臉書發文表示，移民署上月24日以「從事與許可目的不符的活動」為由，宣布王志安自出境日起5年不淮來台​​，而王志安事後也PO影片則稱，有網友替他打電話到勞動部、移民署，想了解為什麼同樣是上媒體發表看法，王被罰，但受信民協會邀請來台觀選的各國大V（經認證的網紅）們，卻一點事都沒有？

范琪斐指出，看了王志安的影片後，大概會得出包括此次事件屬社會矚目案件，所以是由高層交辦下來，跟一般檢舉是從基層往上報不同，行政處理比較快在內的結論。范琪斐直言，她看的重點，是處理王志安與大V們時有差別待遇，第二，有差別待遇的根源，是上頭交辦的結果，這讓她很不舒服。

而為查證影片內容，范琪斐請團隊研究相關法規，但還是不清楚什麼是「履約」，以及上節目這件事到底需不需要申請工作許可？為此，他們跟勞動部通了三次電話，但得到的回覆卻不統一，到最後她還是搞不清楚，大V上電視有沒有違法？

王志安的部分，范琪斐提到，團隊致電移民署，對方強調，大陸人士申請許可來台從事觀光活動，不得從事與許可目的不符的活動，根據目前法規，大陸籍人士來台「上節目受訪、發表意見」不包含在開放事由當中，不管拿哪一種簽證、有沒有領酬勞，是上電視台還是YT頻道受訪，通通都不可以。

范琪斐質疑，政府的處理有沒有不公允？如果同樣是違法，為什麼對大V們和王志安的處理態度跟速度都不一樣？王被禁來台，究竟是他的言論出問題，還是他大陸人的身分違反了移民署法規？「我忍不住反覆的想，如果他的言論沒有批評民進黨的話，移民署會罰嗎？更糟糕的是，我發現我在想，將來我要是被罰，會是因為我說了什麼嗎？」

針對范琪斐的質疑，陸委會副主委梁文傑昨（7）日受訪回應，政府對王志安的懲處，純是因他從事與許可目的不符活動，此外，由於他多次受訪、是累犯，所以處理速度比較快。