外傳民眾黨前立委蔡壁如可能會到台中市府擔任顧問，蔡壁如日前曖昧表示，「天公疼憨人」，等過完年後再對外公布下一步。民眾黨主席柯文哲也表示，蔡壁如希望留在台中發展，「我也覺得很好」。對此，前立委郭正亮7日就表示，「柯文哲是民眾黨IQ最高的人，要重用蔡壁如，蔡壁如我每次都誇獎，她是民眾黨EQ最高的人，所以她跟柯文哲是絕配，他們兩個不會決裂」，引發討論。

郭正亮7日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「柯文哲是民眾黨IQ最高的人，要重用蔡壁如，蔡壁如我每次都誇獎，她是民眾黨EQ最高的人，所以她跟柯文哲是絕配」，郭正亮更接著斷言，「他們兩個不會決裂，蔡壁如是和黨內某些女人才會決裂」。

郭正亮也提到，「宜蘭的陳琬惠跟蔡壁如都是要留在地方的，至於林珍羽柯文哲想叫她去南高屏」，郭正亮最後也說，「柯文哲現在就是要找市議員參選人，陳琬惠也要物色宜蘭地區，搞不好蔡壁如物色中彰投地區，看有沒有合適的人選」。