台糖豬肉複檢結果出爐，依照《食安法》規定由台中市政府複驗，且中央派員在旁觀測儀器及實驗方法，全程還有錄影存證；中央、地方均仍然驗出西布特羅。國民黨新科立委徐巧芯要求衛福部次長王必勝應該立刻下台。媒體人董智森7日在《新聞大白話》節目直批，因為台中市長盧秀燕可能是綠營未來選舉的競爭對手，所以王必勝為了政治目的挑著她打。且不久後將內閣改組，薛瑞元不被看好之下，他就想扶正當部長。

董智森表示，「全台灣所有政治人物，民調最高的就是盧秀燕，因為她沒有選舉嘛！」她是一個媽媽市長，她很愛護她的市民，而且她的語氣都很溫和，她也不會去攻擊誰。

「所以王必勝挑定了！」董智森強調，「妳這個可能是我們未來的一個競爭的對象，所以他趕快跳出來開始打。換內閣的時候，人家部長都沒有...？你次長會這麼努力地打，只有一個原因嘛，因為想當部長！」

董智森直言，「偏偏這個部長，口碑、人緣也不好，薛瑞元，對不對？如果趁機把他換掉也不錯啊。換掉，換王必勝上來，小三，就扶正了啦」

「所以我覺得王必勝他就是為了政治目的！」董智森指出，「才會心有把握：我檢查45次，怎麼會輸妳？而且我是中央，儀器一定比妳地方好！」王必勝那時候舉出了五大荒謬處，現在看起來就儼然一場笑話。然後被抓到了以後：我沒有被打臉！「你怎麼沒有被打臉呢？你那時候在指責台中市政府急著發布，她沒有急著發布啊！台中市政府驗到台糖的梅花豬肉，其實也很緊張。」只好一再做，做了還被王必勝修理？