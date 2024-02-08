剛上任的立法院長韓國瑜人氣爆棚，他的最新版「龍耀吉慶」春聯也剛出爐，首批印製數量有限，被譽為今年最難搶到的政治人物春聯之一。媒體人董智森強調，綠營要黑韓國瑜，因為潛伏的韓流又要回來了，他將帶給大家一個公平的立法院，還將在520把中華民國印璽交給賴清德。

「我們可以看到，在這一股氣勢，為什麼民進黨要黑他？」董智森7日在《新聞大白話》節目強調，因為很簡單，你就是國民黨裡面官最大的！然後大家又想起了那時候的韓流，那股熱量，其實本來是潛伏的，現在又回來了！主持人王淺秋也點頭說「嗯～的確是潛伏的！」

董智森直言，「因為打你有話題嘛，打你有新聞嘛！（王：有流量啊！）打你有流量、有新聞，政論節目有人看嘛！其實不管真或假，就是開始把他打嘛！韓國瑜，月薪怎麼33萬？怎麼可以這樣？游錫堃領四年了，你們怎麼不罵？真好笑！蘇嘉全也領四年，你們怎麼不罵？」

「五院的院長薪水都是一樣的嘛！陳菊現在也還在領嘛。」董智森表示，所以民進黨可以去餵養他們那些不太靈光的人，好像又有一個發洩的地方？「其實在台灣社會，大家往正面看，韓國瑜會帶給大家很多，在立法院，跟過去不一樣的。過去八年民進黨全面掌控立法院，每天在講國會改革，哪有改革？沒有！打壓在野黨，不給人家表決。今天可以看到，他其實就是一個公平的立法院。」

董智森提到，「下去的那種改革，會讓大家覺得，國會改革的那種影像真的回來了！」賴清德520要就職，我們要交給他一個東西叫中華民國印璽，交給他了，他才是中華民國總統，「那個交給他的人，就叫韓國瑜啊！」