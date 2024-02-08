剛上任的立法院長韓國瑜人氣爆棚，他的最新版「龍耀吉慶」春聯也剛出爐，首批印製數量有限，被譽為今年最難搶到的政治人物春聯之一。前海軍艦長呂禮詩7日在《頭條開講》節目指出，韓國瑜目前為止已經走對了3步，第一是選擇江啟臣當副院長，第二是秘書長選擇周萬來，第三就是展現了院長的高度，不讓柯建銘開罵陳昭姿，沒放著黨團協商破局。他就是火炬手的角色，會帶領著立法院，不再讓行政院藐視國會。

「韓國瑜院長到目前為止，他已經走對了三步！哪三步？」呂禮詩指出，第一步，他選擇江啟臣當他的副院長，而且沒有和民眾黨做任何的交易。第二件事情，就是秘書長選擇了周萬來，對議事規則是教科書等級的人才，來協助他擔任院長。第三件事，其實也就是展現了院長的高度。

呂禮詩提到，柯建銘要展現他好像是國會多數的角色，然後準備要對陳昭姿開罵了，這個時候韓國瑜說：「柯總召，看我的眼睛，休息一下！」

「為什麼這麼說？也就是他不讓柯建銘在黨團協商裡面破局！」呂禮詩強調，「所以事實上我們看到，韓國瑜已經展現以上三件事情！」在北農期間，韓國瑜竟然可以讓他的職員公費去念碩士班，這些員工下班以後不再是打牌，而是開始念書。「所以我們可以看到，這其實就是一個『火炬手』的角色！也就是，他曾經在北農如此做過；未來，我們已經看過他展現了高度，他也會帶著我們的立法院，不再讓行政院藐視國會！」

呂禮詩直言，「不再讓立法院，變成立法局！」