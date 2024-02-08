大陸領導人習近平曾向美國總統拜登否認2027、2035年有攻台計畫，但稱必須朝總體解決問題邁進。陸委會6日發布2023年第4季《中國大陸情勢報告》指出，共軍仍持續派遣軍機艦對台實施脅迫性演訓，並施放氣球強化認知作戰，保持對台懾壓，壓縮台灣防衛空間，實施戰場經營。媒體人黃揚明7日在《頭條開講》節目強調，陸委會已經開始在拍下任總統馬屁，蔡英文現在是看守狀態，下面的人已經全在看賴清德的臉色。

黃揚明強調，連觀光團都不准去了，當今天兩岸的情勢變成兵凶戰危，是哪一邊期待兵凶戰危？對岸當然有他主觀的所謂統一的期待；而我方，到底是想要對話，還是想要對立？這其實就在一念之間；黃揚明直言，如今看起來，似乎就是要對抗啊。

黃揚明舉例，陸委會否認習近平講2027、2035攻台計畫，為什麼一直把這句話寫進去？「他們已經開始在拍下一任總統的馬屁了！」，他說，賴清德在競選的過程中曾不斷地講這一段，賴強調「我當選總統，兩岸的風險最低」；賴現在選上了，而這些官員就要把『賴語錄』列進來。

黃揚明直言，「所以...基本上下面的人已經全部在看賴清德的臉色了！」