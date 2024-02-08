全球最大影音平台YouTube，在去年下半年開始加大打擊廣告攔截器的力道，不少人則紛紛下載阻擋外掛應對，其中一款YT廣告攔截神級外掛「FadBlock」被網友大讚，如今開發者出面喊話快刪除，因為被植入惡意程式。

FadBlock與其他廣告攔截不同之處在於，是加速廣告播放速度，30秒的廣告可以在1秒內播完，而非強制過濾廣告，讓使用者與廣告商雙贏，但仍不被YT官方認可，持續加強力度打擊攔截外掛。

然而近日傳出FadBlock「藏毒」消息，開發者「0x48pira」也在GitHub親自出面證實，他表示自己在一個多月前已將FadBlock轉賣給另一家軟體公司，已非所有人，但發現該軟體公司又將FadBlock轉售，經過多次轉手後，當前擁有者在程式中植入了惡意程式，恐竊取使用者個資。

「0x48pira」呼籲，目前仍使用FadBlock的用戶應該盡快停用並卸載，避免個資外洩，同時承諾將在未來推出強化版的「FadBlock Origin」外掛，繼續服務用戶。他感嘆，自己在出售前已做足防護措施，原意也是希望可以讓更多用戶受益，沒想到會出現惡質擁有者植入惡意程式。