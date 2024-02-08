有時候食物上面巧合出現各種形狀圖案，讓人看了好害羞。近日就有網友在臉書分享一張照片，提拉米蘇捲中間竟然印著一個類似「姐夫」的圖案，讓數萬人笑翻，而該照片也遭泰國Cospaly網紅「Lowcostcosplay」轉分享，引起外國人討論，讓台灣網友笑稱「台灣NO1」。

男網友在社團「路上觀察學院」分享照片，連鎖大賣場販售的提拉米蘇捲，中間奶油與巧克力蛋糕部分，竟意外與「姐夫」極度相似，讓原PO忍不住揶揄「從沒看過提拉米蘇捲一副屌樣」，吸引6.7萬人點讚，超過4000多則留言。

不少網友也紛紛留言：「完蛋，我回不去了」、「看起來特別好吃」、「想知道是哪間店，立刻去買」、「真的夠屌」、「哎喲，屌爆了」。

擁有700萬粉絲的泰國低成本Cosplay網紅「Lowcostcosplay」也在臉書分享這張照片，不少泰國網友看到照片後，也湧入社團留言，台灣網友們也在Lowcostcosplay臉書底下留言「Taiwan NO1」、「台灣真的紅了XD」，「Delicous」、「連Lowcost都看到了」、「Made in Taiwan」。