大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

低溫特報。（圖取自氣象署網頁）

今（8日）為小年夜，氣象署指出，今日因冷空氣增強，加上華南雲雨區東移影響，小年夜將會是潮濕寒冷的天氣，各地不僅有機率降雨。氣象署今早針對基隆、新北發布大雨特報。今日低溫僅約12至18度，離島地區甚至有跌破6度的可能性，氣象署今早針對金門、馬祖發布低溫特報，請民眾要多加注意保暖。

中央氣象署預報，今日台灣附近水氣增多，北部、東北部地區及馬祖有陣雨，中部地區及澎湖、金門有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，應注意中部以北地區有局部較大雨勢，尤其迎風面的基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率，山區活動者務必留意安全。

溫度方面，今日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，預測中部以北及東北部低溫12至14度，其他地區15至18度，高溫北部及東北部僅14、15度，其他地區16至22度；其中金門局部地區有持續10度以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度以下氣溫發生的機率。

空氣品質方面，今日竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

周五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，雖然白天水氣逐漸趨緩，但各地仍有局部短暫雨；周六至下周一（10至12日）北部、東北部寒冷，其他地區早晚也偏涼；水氣部分則是越來越少，周六基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，下周日、下周一越來越乾燥，各地為多雲到晴的天氣。

下周二冷空氣開始減弱，白天逐漸回暖，不過清晨受輻射冷卻影響氣溫仍偏低，至下周四（15日）為止，各地呈現多雲到晴的天氣，降雨偏少，僅東半部地區有零星短暫雨；下周五、下周六（16、17日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。