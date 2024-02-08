提到最高法院會想到什麼？嚴肅的法庭、生硬的判決，還是當事人忐忑不安的心情？其實最高法院沒有這麼冰冷，裡面珍藏很多你我想像不到的藝術品，以及大時代的故事，等著你我去發掘。最高法院還有個「與民有約活動」，機關、團體都可自行組隊報名參訪，只要上官網填寫資料，就有專人導覽，讓民眾親近司法。據了解，最高法院的參訪行程中，以二樓的「大法庭」，最受參觀民眾青睞，成為拍照打卡熱點。

最高法院「大法庭」的成立，從前任司法院長賴浩敏時開始研議，到現任司法院長許宗力上任後立法通過，主要功能為取代最高法院施行數十年的民刑庭總會和判例制度，由11位法官審案、統一最高法院見解。參觀民眾對於大法庭挑高寬敞的設計最感興趣，也對這裡竟然能夠統一所有法律見解感到好奇，都會在大法庭前合照留念。

文藝走廊展覽櫃裡，有一座最高法院圓形舊鋼印（右下方），見證民國百年司法史。（圖／趙世勳攝）

大法庭內法檯對面牆上，有一幅名為「公平正義」的陶版裝置藝術，由台華窯製作、十分壯觀。右邊的黎明太陽照耀大地，象徵法院公開透明、眾生平等，左邊的明月星辰則期許法官胸懷光風霽月、不欺暗室。至於右下角和左下角的樹林，則是甘棠樹，源自《詩經》〈召南〉章的〈甘棠〉詩，由孔子第75代子孫書法家孔依平，以行書和隸書撰寫。

《詩經》〈甘棠〉詩的主角召公是周文王之子，他經常下鄉探訪民隱，卻不占用百姓住家，常在甘棠樹下遮風避雨聽訟，被稱為是世界最早的巡迴法院之一，召公過世後，民眾不忍砍伐他待過的甘棠樹，傳頌〈甘棠〉詩、感念他的勤政廉能。最高法院興建大法庭時，摘錄此詩刻在牆上，勉勵大法庭審案要以百姓為念，最高法院外牆也有此詩。

許多名師畫作及雕刻作品，常在最高法院文藝走廊展覽，歡迎民眾組團參觀。（圖／趙世勳攝）

最高法院另一個打卡熱點則是大法庭旁邊的評議室，裡面的長型會議桌是一整塊實木製成，相當稀有，民眾參訪時經常在此取景，並想像11位大法庭法官評議時，望見右前方「法律之前人人平等、法律之內人人自由」警句，謹記裁判時須不偏不倚，這是第一屆國家文藝獎得主鄭善禧，為大法庭撰寫的墨寶。

此外，最高法院地下室還有文藝走廊，展示1937年至1975年，最高法院法官手寫裁判書影本，大多是法官以毛筆書寫。其中遷台前判決，是司法院在2010年與大陸最高人民法院聯繫，花了5年時間，將最高法院在大陸時期的民、刑事判例全文共2229件建立數位檔案，相當具有歷史意義。值得一提的是，展示櫃裡有一座近百年歷史的最高法院圓形舊鋼印，從國民政府奠都南京後的民國17年開始使用，到遷台後的民國47年才報廢，見證了民國百年司法史。

「大樹高昇」油畫位於7樓電梯口，深受許多法官喜愛，已成最高法院收藏品。（圖／趙世勳攝）

別以為最高法院只有嚴肅的文物與硬體設施，其實也有活潑的一面，地下室的文藝走廊等處還會展出名師畫作、雕刻，目前第7檔期藝術家由台藝大美術書畫學系系友會理事長吳德和擔任策展人，展出姜仁惠、林和杉、呂豪文、羅一慧、姜秀燕等人作品，相當值得觀賞。至於原先掛在7樓院長室右側的「大樹高昇」油畫，由畫家王雅蓁繪製，深受許多法官喜愛，已購入收藏，目前置於7樓電梯對面牆上。

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