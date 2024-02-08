今（8）日是小年夜，相信不少人都已提早回家團圓。鄰近的南韓也將從明天（9日）展開為期4天的春節小長假。不過近期公布的調查結果顯示，在物價高漲的情況下，民眾一再削減支出，甚至過半的南韓人選擇宅在家過年，而不是返鄉或出遊，就連禮物都不打算送。

農曆春節也是南韓最重要的傳統節日之一，一般都會返鄉與家人團聚。可是南韓大數據諮詢公司樂天會員（LOTTE Members）的研究平台Lime所做的調查顯示，今年春節假期間選擇在家休息的人最多，占比達51.2%，回鄉過年的人僅占31.3%。

至於會與誰共度春節，42.5%的受訪者表示會與同住的家人一起，也有不少人是選擇獨自一個人過年，占比為20.2%。

南韓物價漲不停，高達53.5%的受訪者根本沒有準備春節禮物的計畫。如果真要送禮，選擇現金的人最多，占比達20.4%，其次則為保健品，占比為16.2%。預計大多數人的禮品支出金額將在10萬韓元至20萬韓元以下（約新台幣2576至5152元）。

南韓建國大學教授金時月表示，高物價不但影響民眾消費意願，旅遊需求也轉向海外，如果政府無法控制「脫韁」的物價，內需經濟規模將持續下滑。