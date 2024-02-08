小年夜前夕！新北市蘆洲區昨（7）日深夜11時許，民族路一處彩券行發生搶案，一名年約50歲的男子持刀恐嚇店員，得手20萬後火速逃逸。事發後，店家隨即報案處理，警方獲報後已鎖定犯嫌蹤跡並積極查緝，至於詳細原因則仍待進一步調查釐清。

據了解，蘆洲區一名68歲男子昨晚11時12分許趁著民族路上一家彩券行即將結束營業、四下無人之際，竟持利刃衝入店面，要求23歲潘姓女店員交出現金，得手20萬後，再火速逃離，幸現場並無人員受傷。

警方接獲店家報案，已第一時間成立專案小組，並擴大調閱監視器了解犯嫌逃逸動線，目前已鎖定犯線特徵，全案正積極查緝中。

蘆洲一間彩券行昨晚發生搶案 。（圖 / 劉詠韻翻攝）

蘆洲一間彩券行昨晚發生搶案 。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方指出，透過調閱監視畫面，發現該名犯嫌疑似利用「深夜雨勢」較難辨識這一點特徵，為此行兇前後刻意身穿雨衣，同時撐傘行走，藉此躲避搶後查緝。對此，警方表示稍早前已擴大調閱監視器，並進一步鎖定犯嫌特徵，將積極查緝到案說明。