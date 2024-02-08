藝人黃子佼去年遭旅法網紅Zofia控訴，黃子佼分別在她17歲與20歲時強吻與誘拍裸照，消息曝光後，黃子佼身心崩潰，並暫時遠離演藝圈，潛沉至今，黃子佼終於在昨(7)晚間道歉了，並懇請外界勿出征Zofia，黃子佼經紀公司也強調其暫無復出計畫，妻子孟耿如則凌晨發文吐露心聲：「謝謝關心，一切由官方代回應，勇敢面對平靜生活。」

Zofia去年響應「MeToo」風波，在臉書粉專透露17歲時藉由學校的朋友介紹，認識了演藝圈的前輩，這位前輩「人的形象很和善、很無害」，但沒想到之後這位前輩突然跑去她的宿舍樓下，在車內強吻她，以及以拍攝藝術的名義邀約她去飯店裸拍，造成她多年來的不舒服。

對此，黃子佼昨發出道歉聲明：「對於本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。並懇請各界，自此，不要再對Zofia小姐有任何騷擾或攻擊，誠心感謝。」黃子佼經紀公司進一步說明：「感謝各位關切，此臉書聲明，如該內文提及與發布時間，乃經由雙方透過代理人協議，並經雙方律師確認。黃先生本人及經紀公司，至此皆不宜、不需補充其他細節；但求身心平衡。」

而老婆孟耿如一路陪伴黃子佼養病，最近也開始在工作，並照顧小孩，由於黃子佼停工許久，孟耿如也就扛起家計，對於另一半的聲明，她凌晨發文：「謝謝關心，一切由官方代回應，勇敢面對平靜生活」，20字吐這陣子的心聲，未來會跟黃子佼共同面對，網友紛紛為她加油，表示將來會更好的。

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