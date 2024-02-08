過年要包紅包給長輩，用舊紅包袋可以嗎？一名女子認為紅包袋用一次就丟掉很浪費，本來想重複使用卻被同事制止，指用舊的紅包袋會給他人帶來壞運，她好奇是否真有此說法？貼文激起熱烈討論，多數人表示不在意，因為比起舊紅包袋，網友更在意紅包袋裡的金額、心意及年節氣氛。

原PO近日於《Dcard》指出，每年收到紅包，把紅包袋內的鈔票取出，紅包袋就沒用了，事後整理時會將有折損的丟掉，當中有些紅包袋會印有可愛的圖案，讓她捨不得丟棄，但留著又沒用。

原PO本來打算將舊有的紅包袋重複利用，用來包紅包給長輩，同事得知後向她表示，習俗上紅包袋要用新的，若用舊的會給他人帶來壞運氣，她質疑是否真有這種說法？

貼文一出，許多網友表示，比起紅包袋新舊，更在意裡面的金額、心意及年節氣氛，若紅包袋沒有破損或印有可愛圖案，都會留著明年再用。

依照傳統習俗說法，紅包袋使用過意即好運已被拿走，因此不能將用過的紅包袋再包給他人，紅包的封口也不能摺、金額也要避免單數等。

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