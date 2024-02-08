女星翁馨儀2013年和「綜藝大哥大」張菲兒子張少懷結婚，最近她在東京買房，因此常跑日本的她，昨(7日)發文透露先前剛到機場有點手忙腳亂，在檢查行李的地方前後大概多待了不到1分鐘，引來婦人痛罵：「行李放這樣，人家是要怎麽走啦！！」翁馨儀認為若對方態度好，自己一定會先道歉，但莫名被罵讓她忍不住回：「我覺得妳好可憐」。

翁馨儀和張少懷育有1女1子，分別是女兒「櫻桃」、兒子「栗子」，昨她先發文稱讚兒子拍照技術進步，並曬出兒子視角。接著翁馨儀說，雖然照片裡她看來心情不錯，但其實剛剛下飛機就遇到「怒怒阿姨」，他們在檢查行李的地方依序排隊，因為前一組也是一家人，但走道地方有限，輪到他們時便也隨意放行李，離開前多待了不到1分鐘，就被女路人怒嗆。

翁馨儀發文。（圖／翻攝自翁馨儀臉書）

翁馨儀說，此時「怒怒阿姨」大罵：「行李放這樣，人家是要怎麽走啦」，她認為如果對方說借過，她會先說不好意思，聽到對方怒吼，讓她忍不住語氣溫柔說：「妳不需要這麼兇，我們有孩子加上東西又多，比較手忙腳亂」，怒怒阿姨又接著說：「那都是藉口」，翁馨儀忍不住提醒：「妳情緒不好是你的事，但妳不要影響別人，何必在孩子面前做錯誤示範呢？」

沒想到該名女路人說：「妳真會說話，我好怕唷」，翁馨儀忍不住酸：「我覺得妳好可憐」，見此，網友回應：「妳應該笑著跟她說，妳好運，不是遇到我另一個身分，李慧君，不然我就讓你知道什麼叫做瘋子」，而李慧君是翁馨儀先前在《阿爸的願望》演出的角色名稱，翁馨儀笑說：「人家也要知道慧君是誰呀」，此外也有人覺得翁馨儀兒子拍照技術比張少懷好，翁馨儀也認真同意：「真的！！！」。