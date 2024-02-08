今天是小年夜，氣象署表示，今晨最低溫在苗栗縣三灣11度，氣象專家吳德榮表示，小年夜、除夕受鋒面雨帶影響，全台有雨，加上強烈冷氣團壟罩下，天氣濕冷氣溫下降到10度，初一到初四轉乾冷，清晨部分平地最低氣溫降至10度左右，從小年夜冷到初四共6天。氣象署更表示，初二到初四清晨嘉義以北下探8度。

吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」專欄指出，小年夜、除夕（8、9日）受鋒面雨帶影響，中部以北降雨明顯，南部也有局部短暫雨的機率，除夕晚起降雨逐漸減緩。小年夜、除夕「強烈大陸冷氣團」籠罩，天氣很濕冷，要注意添衣保暖；北部沿海及部分平地將降至10度左右，3200公尺以上高山，包括玉山、雪山、南湖、合歡等有降雪條件，今日北部氣溫101〜5度，中部11〜17度，南部13〜22度，東部12〜21度。

吳德榮說，初一（10日）雨帶已通過，但仍受「強烈大陸冷氣團」影響，西半部轉晴、天氣乾冷，東半部的零星降雨亦逐漸停歇。初二起至初四（11〜13日），受大陸高壓東移影響，全台各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天陽光下舒適，入夜「強輻射冷卻」作用、氣溫降，日夜溫差很大，初一至初四清晨，部分平地最低氣溫仍降至10度左右，初五（14日）回暖。

氣象署則表示，除夕到初一中部以北、東北部10〜11度，南部、花東12〜14度，沿海空曠地區跌破10度，初二至初四清晨，嘉義以北、花蓮地區有8〜10度低溫。