台糖安心豚梅花肉片日前經台中市食安處、食藥署抽驗，皆有違反《食安法》的瘦肉精西布特羅。然而衛福部次長王必勝昨晚卻在臉書抨擊台中市府。立委徐巧芯看完怒轟，不該每天放炮批評幫忙稽查的基層人員，「感情的騙子被揭穿時候，總是會找各種藉口」。

王必勝昨在臉書發文表示，2/2下午食藥署收到台中市政府通知，梅花豬肉驗出西布特羅0.002ppm。當時食藥署同仁即提醒台中這物質沒有被檢出過，且濃度接近極限值，應審慎處理；後來沒多久台中市就發佈驗出的新聞稿。他稱原以為台中是剛驗出就發佈，所以當晚記者會他仍提醒台中要審慎處理，並請媒體問一下台中為何如此急著發佈，因依過去的經驗，地方遇到特別的個案都會跟食藥署至少討論一下，需要時也會送來複驗確認。

但王必勝接著又提到，隨著後續資訊的揭露，「我們才知道台中已經自己悶著頭處理這檢體兩個多禮拜了，期間還檢驗了22次之多，自己無法理解的是，如果真的像他們所說的這麼重視食安，都要從嚴從急，不是應該驗出馬上就發佈嗎」？

王還質疑，「就算覺得沒把握要自己複驗也應該再驗一兩次就發佈啊。這裡我要指出，根據台中揭露的資訊，第一次驗出0.018ppm，隨後再驗出兩次0.002ppm，光是這樣的差異，如果沒有把握，難道不該跟食藥署討論一下，同時也把檢體給食藥署或其他合格檢驗單位複驗一下嗎？ 處理後大家可以一起發佈，共同面對處理，畢竟這是特殊的個案。」

對於王必勝一下質疑台中公布太快、一下又嫌公布太慢的說法，徐巧芯表示，衛福部本該用最嚴格的標準檢視食安，積極追溯源頭、打擊少數不肖廠商，確保人民的健康以及優良業者的公平性，而不是每天臉書放炮批評辛辛苦苦幫忙稽查的基層人員。

徐巧芯更是揶揄，「王必勝跳進去又跳出來，只差沒說『打我啊笨蛋』，這麼重要的食安問題，就你一個在演喜劇欸」。徐更酸，「感情的騙子被揭穿時候，總是會找各種藉口，原來是真的，這次我們全民一起領教。」

除此之外，徐巧芯還指出，不顧人民食安提前跑出去玩，就專心對待家人，不要又三心二意好不好；至於王必勝抱怨沒有休息的命？「跟你講一個好辦法，不用跟我說謝謝，趕快下台就可以好好休息了，慢走不送！」