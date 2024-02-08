食藥署昨（7）日證實確認台中市送至中央複驗的台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅，使日前抨擊中市府「太急著公布結果」的衛福部次長王必勝被打臉。媒體人張禹宣則點名王必勝、食藥署長吳秀梅以及民進黨立委蔡易餘、陳亭妃作為，痛斥他們硬拗，「大頭症」嚴重。

張禹宣昨在政論節目《關鍵時刻》中指出，當台中市政府衛生局日前檢出1包台糖出品的冷凍豬肉片，含禁用瘦肉精西布特羅時，王必勝率先出面指責中市府不夠審慎，如今被打臉還堅稱質疑的沒有錯，根本死不認錯。張禹宣也直言，張禹宣是第一個跳上火線反駁中市府，並主導整個議題導向，但檢驗結果出來後卻出國了，還稱「沒有休假的命」，此舉讓張禹宣不禁直呼，王必勝就該好好面對這個問題、爛鍋，若真有食安疑慮，他現在可以去國外休假？

此外，張禹宣也點名無法接受吳秀梅的講法，吳秀梅稱驗出來的劑量僅0.001ppm，劑量很低，但張禹宣強調，過去蔡政府一再強調瘦肉精「零檢出」，食藥署唯一工作是要全面把關。

張禹宣也針對陳亭妃、蔡易餘先是開記者會籲台糖控告台中市府，檢驗結果出來被打臉後，陳亭妃仍繼續拗一事感到不滿。張禹宣強調，上述幾個例子顯見整個事情已亂了套，關鍵是8年來民進黨全面執政後朽木為官，每天耍賴、硬拗都不會有事，養了8年陋習使這些人大頭症嚴重。張禹宣認為，立院局勢如今已改變，就看準總統賴清德會不會一個個把朽木為官劈下來當柴火燒。