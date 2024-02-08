要過年了，家人團聚免不了聊天、吃點心，對此，泌尿科醫師推薦「南瓜子」，它富含鋅、鎂、維生素E、類黃酮、類胡蘿蔔素、色氨酸等營養素，可減少頻尿、改善偏頭痛、助眠，幫助調節攝護腺功能與降低高血壓及膽固醇，好處多多。

泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師PO文指出，農曆新年最溫馨的就是家庭團聚，閒聊嗑零食的時候，他要推薦大家選擇富含營養的「南瓜子」，解饞又健康。

呂謹亨指出，南瓜子對於泌尿系統和健康有著重要的幫助，包括下列營養素

■鋅：每100公克南瓜子含有約9毫克的鋅。有助於提高男性精子質量，調節男性賀爾蒙，改善性功能及生育能力。幫助調節攝護腺功能，降低攝護腺肥大和相關問題的風險。

■鎂：有助於預防泌尿系統結石的形成，減少頻尿的發生。鎂也可以幫助情緒穩定，改善偏頭痛及睡眠品質。

■類胡蘿蔔素、類黃酮、維生素Ｅ等高抗氧化劑：能夠中和自由基免受侵害，達到保護體內細胞的效果，並有效減少炎症發生，還能夠維持心臟健康。也有助於保護泌尿系統細胞。有研究表明，南瓜子油可以有效降低高血壓及膽固醇，幫助排除罹患心臟病的兩個重要危險因子，也可以增加一氧化氮的生成，幫助保持心臟健康及性功能。

■色氨酸：有助於改善睡眠品質，南瓜子中含有色氨酸，是有助於睡眠的胺基酸。在血清素的合成中扮演重要的角色，可使大腦放鬆並增加褪黑激素。另外，鎂含量過低也會影響睡眠品質，南瓜子中豐富的鎂剛好有助於這項問題。

■植物固醇及木酚素：南瓜子含有豐富的植物固醇及木酚素，前者可以取代血中膽固醇，而後者則屬於植物性雌激素，合併攝取之下可以幫助骨盆底肌肉更快速生成，若是再搭配凱格爾運動，就能強化骨盆底肌群來改善頻尿、漏尿。

呂謹亨指出，民眾如果買不到現成的白瓜子（也就是南瓜子），或是擔心市場賣的瓜子有添加物或防腐劑，可以自己買南瓜，將種子上的黏液洗去，用平底鍋乾煎至金黃色，或用烤箱烘焙，剝殼食用裡面綠色的部分即可。

呂謹亨指，南瓜子有著種種好處，但也需要注意攝取量和熱量。美國心臟協會建議1天吃1/4杯（30克）南瓜籽。這足以獲取所需的營養素，同時不會增加過多的熱量攝入。雖然南瓜子富含健康的脂肪和蛋白質，但每100克南瓜子的熱量約為574千卡。因此，適量攝取是非常重要的。