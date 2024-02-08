哈利旋風式探癌父查爾斯

哈利王子搭機旋風式返英，探望罹癌開刀的父親英王查爾斯短短24小時，沒見哥哥威廉和動完腹部手術不久的嫂嫂凱特，便匆匆返美。王室專家說，從這可以看出，王室成員間的裂痕實際上有多深，而哈利此行也引起發了「不安」。

據《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，哈利在倫敦停留期間，只探望了查爾斯和皇后卡蜜拉短短45分鐘，至於兄嫂則連見都不見，而王室專家邦朵（Jennie Bond）說，這顯示事情實際已惡化到甚麼地步。

她直指：「威廉今天表明，他已與哈利斷絕關係，他不想認識他，甚至可能不再喜歡他了， 哈利不再是他生命中的一部分。」邦朵強調，這嫌隙如今已深到哈利就算到了英國，也不想見兄嫂，而她懷疑，雙方的關係有任何彌補的可能。

另一方面，王室傳記作家賈布森（Robert Jobson）說，儘管查爾斯可能受他寶貝兒子的探望所感動，但「他不請自來」，其實卻引發了「些許不安」。

39 歲的哈利7日下午快2點時抵達倫敦希斯洛機場（Heathrow airport），如果他搭乘的是預定下午3 點05 分起飛的英航（British Airways）269 號班機，那麼他將會在當地時間下午6點30分返回洛杉磯。

哈利6日搭機約10小時，從洛杉磯飛抵倫敦，下午 2點 42分到了王室住所，接著與查爾斯共度了約 45 分鐘。據賈布森說，查爾斯苦候哈利的到來，以致延遲了到諾福克（Norfolk）享受寧靜平和的行程，因而感到不悅。

無論如何，父子倆短暫相會後，查爾斯就由王后卡蜜拉陪同，在白金漢宮（Buckingham Palace）搭乘直升機，前往諾福克（Norfolk）的山均漢姆莊園（Sandringham House）。不過，王室專家費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）說，哈利終究探望了父親，而這仍展現了和解的希望。