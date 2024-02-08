網紅陳沂5日在台北街頭遭男子痛毆，事後她召開記者會控訴遭有心人士針對性攻擊，當場情緒崩潰聲淚俱下，檢警目前仍在調查中。不過網路上卻有不少人落井下石，對此，「薛曼律師」忍不住感嘆台灣人偽善，「89病已經病入膏肓，竟然把暴力教訓人，當成大快人心的消遣」。

「雖然打人不對，但這樣的人被扁剛好而已。」薛曼律師在臉書發文表示，這種言論是多麼原始的衝動跟不經大腦。台灣的89病已經病入膏肓，竟然把暴力教訓人，當成大快人心的消遣。有那麼多人會講出「雖然打人是不對的，但是…」足以顯示出，台灣有多少偽善、不懂邏輯思考的冷血動物。

薛曼律師認為，會有這樣認知的人，潛意識其實就是，「如果是我遇到這樣的情況，我應該也會打下去」。而「雖然打人是不對的」這句話，其實只是掩飾自己情緒管理有多低，有多崇尚暴力的偽善言語而已。

薛曼律師指出，實際的暴力行為帶給被害人精神及實際傷害都是遠遠大於鄉民最愛講的「嘴秋」，這也是為什麼全世界的刑法都把傷害罪的刑責訂的比誹謗罪重。這些認為「toyz和陳沂」嘴秋，活該的人，有認識到那些打人的人，他們的行為其實更糟糕，更該被處罰。

薛曼律師說道，看看打陳沂的人，他的抗辯理由是多麼荒唐，就知道這群暴力份子是多麼沒有邏輯了。「我誤認成網婆…」你知道你這抗辯要成立要負多大舉證責任嗎？你現實上真的要跟網婆有長期聊天紀錄，這聊天紀錄裡還確實要有網婆跟你的糾紛，以落實你是要找網婆報復才揍人⋯。如果我是檢察官，聽到這理由我真的會當場笑場。

最後，薛曼律師感嘆，「台灣最美的風景還是人嗎？」並祝福陳沂早日康復，支持杜絕暴力。