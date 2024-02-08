《中國青年報》8日報導，你看重哪些過年的「儀式感」？《中國青年報》社會調查中心聯合問卷網（wenjuan.com），對大陸1333名青年進行調查顯示，94.1％受訪青年會堅持過年的傳統習俗，76.7％的受訪青年注重過年的「儀式感」，家人團聚吃年夜飯是受訪青年認為過年「儀式感」最重要的體現。

「我覺得過年時要跟父母一塊兒過，尤其是除夕那天一定要回家。」今年30歲的鋥亮是土生土長北京人，每年除夕到正月初五，他都會與家人共同度過，陪長輩走親戚、拉家常。

調查顯示，59.3％的受訪青年今年過年會回老家與大家庭團聚，19.9％的受訪青年會和自己的小家庭或朋友一起外出旅遊，10.6％的受訪青年會和自己的小家庭一起過年，9.7％的受訪青年會在工作地一個人或者與朋友一起過年。

來自湖北黃岡的00後大學生宴文峰比較注重過年的「儀式感」，每年臨近春節時，她都會買當年屬相的窗花布置家裡，也會買一身新衣服，「每年過年都是一個新的開始，換一身新衣服，開啟新的生活」。

數據顯示，76.7％的受訪青年注重過年的「儀式感」。交叉分析顯示，受訪男性注重過年「儀式感」的比例（77.5％）略高於女性（76.1％）。90後受訪者注重過年「儀式感」的比例最高，為79.2％。

具體來說，家人團聚吃年夜飯是受訪青年認為過年「儀式感」最重要的體現，獲選率為69.2％，63.8％的受訪青年認為貼春聯、年畫能讓過年更有「儀式感」。此外，受訪青年覺得過年的「儀式感」還體現在：拜訪親友（49.7％）、拍全家福（47.9％）、大掃除、佈置家裡（47.3％）、買新衣、換新髮型（45.6％）以及掛燈籠、放鞭炮營造節日氛圍（40.9％）等。

楊敏的家鄉巴彥淖爾市位於河套地區，當地有著豐富的飲食文化，每年人們從臘八開始準備年貨，炸麻花、蒸饅頭、殺雞宰羊……在年夜飯的餐桌上，通常都少不了「河套硬四盤」：外酥裡嫩的「酥雞」、鮮美糯嫩的「丸子」、肥而不膩的「扒條肉」和鮮美可口的「清蒸羊」。

每到除夕夜，在巴彥淖爾市，當地居民還有「堆旺火」的傳統習俗。白天，各家各戶把院子裡堆上炭火，到了晚上11點到12點，人們會點著旺火，放煙花，象徵平安跨過除夕。

吃白菜會發財」。

調查顯示，94.1％的受訪青年仍會堅持過年的傳統習俗。具體到過年前，近五成（49.0％）的受訪青年表示「二十四掃房子」是必不可少的活動，40.4％的受訪青年還堅持除夕包餃子的傳統。39.8％的受訪青年表示「蒸饅頭，殺豬割年肉」是過年重要的準備工作。其他還有：宰雞趕大集（37.7％）、祭祖上大供（33.5％）、磨豆腐（33.3％）、祭灶（31.4％）和宰鴨、打糕蒸饃貼窗花（30.3％）等。

數據顯示，不同地區受訪者的年俗習慣有一定差異。在華北地區的受訪者中，更多人會堅持「除夕包餃子」「二十四掃房子」「蒸饅頭，殺豬割年肉」等年俗，而華南地區和西南地區的受訪者更看重「祭祖上大供」等習俗。

受訪青年中，男性占46.1％，女性占53.9％。00後占21.2％，95後占21.3％，90後占35.0％，85後占13.3％，80後占9.2％。來自華東地區的占22.4％，華北地區的占19.3％，華南地區的占17.8％，東北地區的占13.9％，西北地方的占9.9％，西南地區的占8.8％，華中地區的占7.9％。