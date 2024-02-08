加拿大饒舌天王德瑞克（Drake）曾五度奪下葛萊美獎，作風前衛的他時常引起討論，最近網路上流傳一段私密片，內容是一名神似德瑞克的男子裸身靠在床上「自摸」，有人留言問德瑞克，並大讚他的下面有如「火箭炮」，他僅回應8個笑臉符號，並未否認，也沒有正面回應。

據外媒《Page Six》報導，最近推特上（現名X）瘋傳一段一名神似德瑞克的私密片，只見他裸身靠在床上「自摸」，有眼尖的網友仔細比對背景，發現床頭板跟德瑞克要價69億台幣的私人飛機上的床具一樣，推測影片中就是本人。對此，直播主 Adin Ross留言問德瑞克，並大讚他的下面有如「火箭炮」，他則僅回應8個笑臉符號，並未否認，心情不受影響。

事實上，加拿大35歲饒舌歌手德瑞克（Drake）曾在電視劇《迪格拉絲中學的下一代》中演出而打開知名度，之後更推出多首暢銷單曲而大受粉絲的喜愛。德瑞克過去與流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）有過一段情，兩人當時愛得高調，他甚至曾公開表示「只愛蕾哈娜一人」，沒想到在他們交往期間德瑞克被爆出與A片女星索菲（Sophie Brussaux）交往，女方當時還已經懷孕，根據他的說法，小孩是他與「只有過幾夜情」的對象所生下來的，而這段心碎的經歷也曾被蕾哈娜寫進歌中。

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