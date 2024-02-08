彰化市1名鄭姓女子日前騎乘電動車違規左轉遭警攔查時，聲稱皮包內只有放保險套後，竟突然推擠員警企圖逃離現場，跑了約50公尺後被逮住，被搜出持有大麻毒品，警訊後被依違反《毒品危害防制條例》移送法辦。

2月4日晚間10點40分，正在執行深夜巡邏勤務的彰化交通分隊分隊長李孝禹、警員趙士宏，在彰化市仁愛路與仁愛路137巷口注意到鄭女騎乘電動車，在紅燈處違規左轉，兩人立即上前攔查，當時鄭女神色緊張，並聲稱皮包內只有保險套。

然在警方盤查時，鄭女神情匆忙，並且試圖隱藏手中物品，顯示出不尋常的行為。當警方試圖進一步調查時，鄭女突然推擠員警，企圖逃離現場。

雙方經過約50公尺的街頭追逐，最終以警方成功壓制畫下句點，鄭女在氣力放盡下，乖乖交出手中物品。

警方現場查獲包括二級毒品大麻菸草4小包（總重7.33公克），以及1支大麻吸食器。在警方的詢問下，鄭女坦承因工作壓力大而施用毒品，以放鬆自己，並對於自身行為感到懊悔。

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