台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩表示，一名14歲男學生左邊睪丸突感到疼痛、往上縮，就醫判定是「睪丸扭轉」，因供應睪丸的血管阻塞，會造成急性睪丸缺血壞死，需緊急動手術搶救，而睪丸扭轉的發生率約4千至2萬5千分之1，但男學生是班上第3個睪丸扭轉的男生，讓他驚訝直呼「難道會群聚傳染？」

戴定恩昨（7）日於個人臉書粉專指出，男學生左邊睪丸突感到疼痛、往上縮，但沒有發燒或是感染跡象，當下他直覺是「睪丸扭轉」，因扭轉的睪丸正在缺血，男學生就醫當天就被推進手術室搶救。

戴定恩表示，睪丸扭轉會使供應睪丸的血管阻塞，造成急性睪丸缺血壞死，好發25歲以前的國、高中生，症狀為急性陰囊疼痛、腫大，最常發生的時間點多半是夜晚及清晨。

戴定恩說，睪丸扭轉的發生率約4千至2萬5千分之1，但男學生是班上第3個睪丸扭轉的男生，其他2名男學生中，還有一個睪丸被摘除，機率高得讓他直呼「莫非睪丸扭轉會群聚傳染？太驚訝了。」