台中市北區五權路發生1件死亡車禍，1名67歲宋姓男子騎機車疑因天雨路滑撞上路邊併排貨車，經送醫仍宣告不治。（中市警二分局提供／馮惠宜台中傳真）

今（8日）小年夜凌晨台中市北區五權路發生1件死亡車禍，1名67歲宋姓男子騎機車疑因天雨路滑撞上路邊併排貨車，經送醫仍宣告不治。

這起車禍發生在8日1時41分北區五權路281號前，台中市警二分局獲報發生交通事故，警方到場發現劉男倒臥馬路，機車也橫倒一旁，經調查劉男騎機車沿五權路往中清路方向行駛時，行經事故地點，不明原因車頭自撞併排臨時停車的自小貨車左後車尾，當場頭部重創倒地。

貨車司機宋男自述當時因卸貨需要而臨時停車，唯劉男因頭部受創，經消防局救護車送至中國附醫急診室急救後，仍宣告不治，詳細事故原因將由交通警察大隊進行後續分析研判。

台中市警二分局提醒民眾，車輛駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，而汽車駕駛人於臨停或停車時，均不得違規併排臨停或停車，別因貪圖一時方便而任意違規，發生交通事故可謂害人害己得不償失。