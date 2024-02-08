韓國瑜在1日成為新任立法院長，也令不少韓粉相當振奮。資深媒體人王淺秋昨（7）日透露在廣播節目接受聽眾朋友call in的內容，直呼韓魅力無法擋，背負許多人的期待任重道遠。

王淺秋昨臉書提到，她在廣播節目《千秋萬事》上開放聽眾朋友call in，讓她滿滿感動。王淺秋提到，有位陳先生打來說，自己是追了五年的韓國瑜支持者，很高興他當了院長，會一直支持下去，「即使韓國瑜去當里長，我也會去幫忙清水溝！」王淺秋不禁直呼韓的魅力無法擋，背負許多人的期待任重道遠。

許多網友也紛紛回文表示「我也是韓院長忠實粉絲，韓董做公益也跟著他一起，很開心以後可以常看到韓院長的新聞」、「我們就是那群支持者」、「當上院長、一吐悶氣，大家為韓院長開心」、「我也一樣永遠支持韓院長！5年了永遠不變」。

韓國瑜當選立法院長後，找來周萬來擔任立法院祕書長，獲得外界一致好評。另外，韓國瑜日前也順利完成首場朝野協商，並期盼在立法院能夠相互合作，共同迎接種種挑戰，為國家的繁榮與民眾的福祉努力。