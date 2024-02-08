彰化一名女子小美，多年來陸續借款給男友，但因雙方約定每月還5千元，小美自稱身體狀況不好無法工作，要前男友將累積欠款86萬連本帶利一次還清，包含因她憋尿造成身體不適，被他恐嚇「明天轉筆錢給主人，當懲罰」的5萬罰金。法官審理後認定，認為小美當時是希望前男友協助管理身體健康，還主動匯款5萬，有贈與性質，因此判小美敗訴。

根據判決書，小美提告表示，前男友從2021年3月起，就陸續跟她借款86萬，但雙方約定每月分期還5千，至今尚有78萬8千元沒還，要求前男友將全部款項加上利息一次全付。

但前男友辯稱，其中有5萬是「違反約定之贈與」、1萬是贈與，因此實際上僅欠他只欠小美80萬，但是兩人每月分期還5千，無理由因此變更約定。

根據法官調查，雙方五萬元的債務，起因於5萬元匯款之起因，為女方先對男友表示：「主人，我要先認錯，我剛剛看書看得很起勁，想尿尿，但我一直想說等一下，結果等我去的時候，膀胱已經有點排尿困難了很不舒服，對不起我又犯一樣的錯」。男友反問：「又忍尿了嗎?」女方則回覆：「是。主人對不起」。

男方才稱：「欠修理」；但女方立刻回復，「明天轉筆錢給主人，當懲罰，也當幫主人，隨意。」女方事後更向男友說：「...謝謝主人管教我，鼓勵我，在意我的健康，陪我一起變好。

發官認為，由此可知女方希望男友對她的生活、健康管理可以加以管教、鼓勵，使其可以達到預定之目標。女方的匯款有贈與的性質。因此判小美敗訴。