彰化縣警局北斗警分局成功派出所日前查獲俗稱「大牛」的聯結曳引車載運棄土至農田濫倒，肥沃良田成了棄土天堂。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣警局北斗警分局成功派出所日前接獲民眾報案，指在溪州鄉柑園村產業道路有俗稱「大牛」的聯結曳引車出入頻繁，疑似載運廢棄土方回填農地，成功所長陳福修指揮員警過濾可疑涉案車輛並立案偵辦，將涉案司機、車輛及地主追查到案，全案警訊後依違反《廢棄物清理法》移送法辦。

溪州鄉民近日發現，經常有大型的聯結曳引車出沒，這些車輛都裝載滿車的廢土，行徑十分可疑，鄉民擔心有不法業者把溪州鄉當成了棄置廢土的場地，遂報案。

警方獲報後，經調閱現場重要路口監視器影像資料，發現4輛俗稱「大牛」的聯結曳引車進入監控路段，大批警力隨即趕至現場搜尋，於溪州鄉過溪段產業道路將4部曳引車攔查，並查出4名司機連同張姓地主等5人未申請回填農地，涉案營業曳引車所載廢棄土方也無來源相關證明文件以供檢查。

警方隨即通知彰化縣環保局、水資處及農業處等相關局處聯合稽查小組人員到場，張姓地主等5名行為人因已違反規定，現場由環保局開立環境稽查工作紀錄單，依《廢棄物清理法》第9條規定當場將車輛查扣移置保管，並由彰化縣政府依法裁處。

北斗警分局分局長黃世德指出，彰化縣為擺脫「廢土天堂」，強力執法，針對非法棄置剩餘土石方進行稽查取締，對於未隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點證明文件的駕駛依《廢棄物清理法》開罰，該局分局將持續查緝違法案件，民眾也可主動報警或向環保局檢舉。