「台灣最美麗的歐巴桑」68歲女星陳美鳳，過去數十年拍過許多部八點檔，是觀眾十分熟悉的面孔；不過，陳美鳳近日受訪坦承，已不太拍戲，想把機會留給年輕人。

陳美鳳的上部主演的本土劇《黃金歲月》，距離至今已隔3年，根據《三立新聞網》報導，陳美鳳推掉很多影集、電影邀約，坦言現在不太拍戲了，「要給年輕人機會，客串就好」，除非劇本夠吸引她，否則不想造成別人的麻煩。

陳美鳳不太拍戲，僅接客串。（圖／FB@陳美鳳）

陳美鳳35歲開始演媽媽，林瑞陽、翁家明都當過她劇中的兒子，後來她踏出舒適圈，在《長男的媳婦》飾演媳婦素華，受到大批婆媽觀眾的歡迎，人氣爆紅至天花板，成為其戲劇生涯的代表作之一；陳美鳳坦言《長男的媳婦》的後續效應很強，讓她接下已製播23年餘，近4800集的節目《美鳳有約》，內心十分感恩。

陳美鳳現在忙於台灣優質生命協會的事務。（圖／FB@陳美鳳）

陳美鳳去年5月從方芳芳手中接下台灣優質生命協會理事長一職，她不斷表示自己很不擅長社交，也擔心會因為捐款欠朋友人情，不過多位友人確定陳美鳳接任後，已經表示會全力支持，其中九太科技沈董就拋磚引玉豪捐100萬善款，讓陳美鳳相當感動。