過年團圓，遇上強烈冷氣團來襲，讓人冷得受不了，尤其是長輩更要注意保暖、規律用藥，以防止血壓的不穩定，營養師也表示，生活中有很多食物，可以幫助血壓穩定，新的一年，不妨透過吃來促進健康。

營養師王證瑋在臉書粉專營養小當家_阿罐營養師PO文指出，天氣變冷，路上常常聽到歐伊歐伊的聲音，大機率都是與心血管疾病有關係；診所醫生也說，這時的血壓容易不穩定，長輩們就需要特別注意，以下為6種有益血壓穩定的食物。

1.花椰菜：十字花科食物中含有豐富的硫化物質及黃酮類，可增加血管彈性與機能及控制血壓穩定。

2. 奇異果：含有植物多酚及高量維生素Ｃ，經研究發現，食用奇異果可以幫助降低血壓數值。

3. 深綠色葉菜：深綠色葉菜食物中含有大量的礦物質鎂，鎂可以幫助血管肌肉放鬆，降低血壓上升的機率。

4. 堅果種子：原味堅果種子除了含有必需脂肪酸外，其中還含有多種礦物質、維生素及精胺酸，而必需脂肪酸、礦物質及精胺酸，亦是維持血管彈性的重要營養素。

5. 漿果類水果：草莓、藍莓、葡萄等皆屬於漿果類食物，顏色鮮豔含多種植化素及花青素，可增加血液中一氧化氮濃度，幫助血管彈性維持，維持血壓。

6. 番茄：研究指出，茄紅素可以幫助降低心臟疾病等危險因子，且可以幫助血壓穩定、減少血管收縮不穩等問題。

王證瑋指出，了解這麼多營養滿分的食物後，平時適量補充，不僅可以維持血管健康，還可以幫助血壓穩定，減少心血管疾病發生的風險。