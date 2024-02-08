年節期間難免大吃大喝，一不小心就讓體重失守，醫師就分享，圍爐團圓吃火鍋是許多人的首選，其實只要掌握5步驟，即蔬菜優先燙、食材選新鮮、魚肉少油花、餃類吃少許及少喝含糖或酒精性飲料，就能兼顧美味與健康。此外，想避免年後暴肥，在大餐過後，建議可實施1、2天的168輕斷食法，並大量喝水，讓增胖的脂肪細胞有機會開始逐步代謝。

肝病防治學術基金會執行長、台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師粘曉菁表示，農曆年後消脂保肝門診總是門庭若市，曾有男性求診者從耶誕節到農曆春節一路聚餐下來，不到2個月就胖了5公斤，不僅下巴變圓，鮪魚肚也變得非常明顯，皮帶必須往後扣1～2格。她指出，其實過年期間只要不變胖，能維持原體重就是成功。

而每到除夕圍爐，總少不了火鍋應景，粘曉菁也分享，只要遵照以下5步驟，就是聰明健康的吃：

1、 蔬菜優先燙：湯滾了，要先燙蔬菜類食材，因為纖維素高，此時湯底清澈，又可以有飽足感。

2、 食材選新鮮：接著是挑選新鮮又熱量低的原型食物，像是豆腐、蒟蒻等，建議可吃豆腐鍋，攝取豐富蛋白質。

3、 魚肉少油花：再來吃肉類及海鮮，肉類挑選以魚肉、油花少為主，海鮮也要新鮮、有完善冷藏保存為宜。

4、 餃類吃少許：接下來是吃火鍋必備的丸子餃類食物，如魚餃、燕餃、蛋餃、花枝丸、貢丸、魚丸等，這些大多屬於加工過的開心食物，由於含鹽量較高且熱量不低，再加上又不像原型新鮮食物比較天然，因此建議「少許穿插」即可，避免攝取過多鹽分影響血壓控制。

5、 無糖氣泡水：最後就是飲料，因為火鍋口味重，較容易口渴，建議飲料以零熱量的白開水或清爽無糖茶飲為主，少喝含糖或酒精性飲料。若要零熱量又能增加飽足感的飲品，不妨可喝無糖氣泡水，可增加些許飽足感，尤其加冰塊氣泡水的效果更好，以免口味越吃越重。

除此，想避免年後肚子一圈肥油，粘曉菁建議，在大餐過後，可實施1、2天的168輕斷食法，也就是1天只有8小時進食，其餘16小時讓腸胃休息，並大量喝水加速身體新陳代謝，讓增胖的脂肪細胞有機會開始逐步代謝。不過，她也提醒，慢性病患者在執行168輕斷食法前，應先與醫師討論、評估適不適合，以免每個人慢性疾病嚴重程度不一，貿然輕斷食可能發生危險。

另外，針對減重有成者，粘曉菁表示，一瘦下來就要開始換小號褲子，以減少再復胖的空間，此時可以治裝犒賞自己，記得常量體重及照鏡子以維持好的體態，這樣也較容易成功甩油不復胖。

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