【全程字幕】粉絲搶翻！韓國瑜「院長春聯」有限量版？ 賴士葆：多印一點滿足各界 @ChinaTimes

農曆新年即將到來，甫上任的立法院長韓國瑜揮毫寫下「龍耀吉慶」春聯，引爆粉絲狂熱，紛紛到處求取。媒體人陳揮文就在自己主持的節目《陳揮文時間》驚爆，自己收到十張，將送給忠實韓粉聽眾。此外，現在網拍不但有韓國瑜2024院長款春聯，還出現過去的「高雄發大財」高雄市長款。

資深媒體人陳揮文昨（7）日表示，自己下午去友台當來賓，沒想到製作人拿出立法院長韓國瑜的春聯給他，主持人王淺秋還問，「揮文哥你拿到韓院長春聯沒」，自己連忙回應，「有、有、有，拿到了」。

陳揮文還透露，「一般的來賓是拿一張，汐止王小姐（王淺秋）給我10張，我不是韓粉，但我是韓粉的粉，」陳揮文強調，聽新聞說印兩萬份，但仍然供不應求，不過他沒有10間房子，所以陳在節目上就以接call-in的方式，將春聯發送出去。

韓國瑜春聯在網拍上也相當搶手。（圖翻攝自蝦皮購物）

由於韓國瑜春聯實在太夯，現在連網拍平台都出現流通轉售，2024「龍耀吉慶」價格，因「一般版」跟「燙金版」形式差異，從新台幣300元到5000元不等。

除此之外，網拍平台也有出現韓國瑜過去在高雄市長時期送的春聯，一份為「國泰民安」、一份為「恭喜發財、高雄發大財」，價格相對親民，從10元起跳，銷量也非常好。