防範一氣化碳中毒。（圖 / 新北市消防局提供）

由於強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部天氣轉冷，多數民眾今（8）日將明顯感受氣溫下滑；據中央氣象署預測，這波冷氣團最冷時間坐落於2月9日（小年夜）至10日（初一）。對此，新北市政府提醒市民防寒3要：「保暖衣物、保健活動、保持警覺」及4不要：「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫」。

新北市政府侯友宜市長指出，低溫天氣有5大高風險族群：「年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者」，氣溫下降時，請保持頭、頸、手和腳部溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時，動作應放慢，並添加保暖衣物。侯表示，民眾如需清晨外出活動，應先評估自身狀況、做好保暖措施，避免較長時間逗留寒冷環境。侯友宜說，他將指示衛生局加強護理機構防寒機制、社會局督導長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者健康狀況。

新北市消防局指出，市府團隊已通報各單位2月8至14日期間啟動防寒機制，各區公所及社會、民政、消防、衛生、警察等15個局處依規定執行相關工作，包含一氧化碳中毒防治、關懷弱勢族群、戶外作業勞工安全，並於各場所推播跑馬燈、張貼佈告欄及社群媒體等處，宣導民眾注意早晚溫差及採行防寒保暖措施。

消防局李清安局長強調，市府今日已啟動防寒關懷機制，持續訪視獨居長者及街友等弱勢族群照顧，結合民間資源加強訪視、發揮守望相助的精神，並請里長廣播提醒市民防範一氧化碳中毒等措施，打開門窗保持通風。

低溫保健8要點。（圖 / 新北市消防局提供）

熱水器安裝要牢記。（圖 / 新北市消防局提供）

消防局呼籲，如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。