新冠、流感疫情仍處高原期，許多診所都大爆滿，基層醫療協會理事長林應然表示，這波之所以這麼多人感染，主要是因年末聚餐變多，加上天氣轉冷，才會導致診所塞爆，他的診所每天至少有100名病患，提醒民眾年節要減少群聚、注意個人防護。

據《ETtoday新聞雲》報導，林應然指出，現在每天診所來診病患至少有100名，且每間診所的狀況都差不多，原因多半是年末尾牙聚餐、家庭聚會變多，在室內密閉空間互相傳染，加上冬天是病毒的活躍期，導致來診量暴增。

林應然表示，新冠肺炎解封，但病毒沒有消失，許多人出國旅遊回國就生病，不少病患利用快篩試劑篩檢，也有部分是到診所請醫師判斷後再快篩，看到兩條線才知道自己確診，加上染XBB病毒株的症狀和感冒相似，若沒有篩檢，就會當作一般感冒。

林應然提醒，過年期間人流南來北往會提高疾病傳播風險，建議減少群聚，出入公共場合要戴口罩，也要注意個人衛生、勤洗手，強調過年期間仍有不少醫療院所提供疫苗施打服務，可接種新冠疫苗、流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，增加保護力。

疾管署發言人羅一鈞前天（6日）表示，新冠與流感疫情在上周達到高峰，目前病例數下修，春節後緊接著開學，預估將再有一小波高峰。