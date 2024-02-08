過年期間，爸媽常帶小孩出遊，新竹市警方日前受理走失兒童案件，1名3歲小童與父母趁年前往新竹嘉年華市集採買年貨不慎走失，有熱心民眾發現小童，立即尋求疏導交通的員警協助，員警通知交通快打小組調閱周邊CCTV，鎖定父母特徵，最終把小童送回父母身邊，順利化解1場驚魂記。

新竹市政府每年於過年期間都舉辦多場活動，如新竹嘉年華市集、假日花市等。有鑑於人潮聚集處容易有交通事故等案件，新竹市警察局第二分局於連假期間各所特別成立交通快打小組，針對轄區易聚集人潮之處所除加強交通巡察外，並且透過CCTV等科技設備輔助事故處理。

日前1名3歲小童與父母趁年前前往新竹嘉年華市集採買年貨，該名兒童不慎與父母走失，熱心民眾發現該兒童一人獨自徘徊於市集中，便趕緊將通知正在嘉年華會疏導交通之員警。員警立即線上通報該所交通快打小組。

小組成員根據兒童走失地點調閱周邊CCTV，過濾該名兒童來向，鎖定1對夫妻衣著特徵，再由現場執勤同仁針對該衣著特徵挨個尋找，最終總算成功找到該對粗心大意之夫妻，也順利化解一場小童歷險記。

新竹市警二分局長林炎巨表示，2月1日起至2月15日為加強重要節日安全維護工作期程，新竹市警察局第二分局針對治安、交通及為民服務加強執行，許多人潮眾多之地點將配合市府進行管制。

林炎巨表示，春節連假期間如前往人潮眾多之地，家中年長及年幼成員應時時陪同在側避免走失；並隨時注意交通管制狀況，配合現場執勤員警疏導，避免塞車或是事故發生，讓大家平安過個好年。