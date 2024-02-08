現年43歲的香港知名女模特樂基兒，曾與「香港4大天王」之一的黎明有過4年婚姻，而後與食品大亨朱智豪（Ian）再婚，不過兩段感情皆已宣告終結。樂基兒恢單後逐漸走出陰霾，也分享自己的生活近況，只見她穿著敞開睡袍露出比基尼，揮舞著手臂感覺相當自在。

樂基兒離婚後，回歸單身生活，她也曬出照片分享生活中的喜悅，只見她穿著橘色的全套絲綢睡衣，對著鏡頭擺拍，其中一張照片她更是敞開睡袍，露出紅色比基尼，她也站在沙發上甩頭揮舞雙臂，離婚後她花了大半年的時間，調整自己的狀態，如今終於回歸，看來相當快樂自在。

樂基兒2008年和黎明在美國秘婚時，一度震撼演藝圈，沒想到婚姻僅4年就遺憾破局，後來2017年改嫁給Ian，曾甜蜜分享再婚原因：「總有人問我為什麼嫁給這個男人，很簡單，我找不到不嫁給他的理由，能嫁給這樣一位讓我重新陷入愛河的男人，真是我的福氣」。

豈料，去(2023)年樂基兒接受訪談時，坦承自己恢復單身，表示：「分開原因...我覺得不應該說誰的錯誤，有時不在一起可能是時間的問題。」她仍與前夫保持友好關係，兩人會共同撫養小孩。同時樂基兒堅強面對生活，離婚後即復出工作，努力賺錢，也在社群平台分享她的工作花絮，許多網友認為她已經慢慢從離婚的陰霾中走出，並祝福她單身生活更開心。