高雄市長陳其邁農曆年前探視獨居長輩，76歲的黃姓阿公個性隨和樂觀，看到市長愉快地分享自己的生活樂趣。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

今天是小年夜，高雄市長陳其邁於農曆年前特別前往仁武區及大社區拜訪2位獨居長輩，致贈年節禮盒、紅包、圍巾、手套等保暖物資及水果，祝福新年快樂，黃阿公、林阿嬤見到市長非常開心，露出笑顏暢聊生活，陳其邁提醒天冷注意保暖，祝賀長輩們平安過年。

高雄市長陳其邁農曆年前探視獨居長輩，81歲的林姓阿嬤一見到市長來訪關懷，開心的合不攏嘴。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

高雄市長陳其邁農曆年前探視獨居長輩，81歲的林姓阿嬤開心的與市長等人合照。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

76歲的黃姓阿公個性隨和樂觀，看到市長愉快地分享自己的生活樂趣，像是唱歌、泡茶、種菜等，陳其邁回應，社會局今年將辦理長者歌唱比賽，屆時邀請長輩一同參加！

黃姓阿公雖然過去曾罹患腦中風，但努力復健後，現在身體已恢復，平時3餐及生活都能簡單自理，偶爾也會跟社區友人互動聊天，目前由高雄市仁武區烏林社區發展協會定期提供關懷。

另81歲的林姓阿嬤，個性堅毅獨立，一見到市長來訪關懷，開心的合不攏嘴，並豎起大拇指讚揚，阿嬤雖然年事已高，仍會到社區撿拾資源回收變賣，過去也曾擔任社區環保志工，現由高雄市大社區保社社區發展協會定期提供關懷服務。

陳其邁表示，截至去年12月底止，高雄市獨居長者有1萬247人，社會局透過專業的社工人員訪視評估，依長輩需求及問題，進行分級分流，並結合長青社區關懷服務隊及社區照顧關懷據點，共同提供獨居老人電話問安、關懷訪視、物資媒合、資源連結及特殊期間加強關懷服務。

社會局更規畫強化獨居老人關懷服務，例如陪同長輩參加據點，鼓勵外出參與社區節慶活動，以增進長輩人際社交互動，活絡身心延緩失能；或為長輩打造圓夢計畫，長輩們都有不同的夢想，不因身體、經濟、資源等因素無法達成，社會局連結民間團體志工協力幫長輩圓夢，讓長輩在人生下半場洋溢幸福與希望。

高雄市社會局表示，為照顧好長輩，市府更從今年起擴充敬老卡使用用途。除維持搭乘高雄市公共車船及輕軌免費優惠外，新增1年1200點（1點1元）社福點數，可搭乘捷運及特約計程車，於點數內搭乘捷運免費，點數用畢仍享半價優惠；計程車每趟次可扣抵50元（點）。

社區照顧關懷據點已布建543處、布建522處C級巷弄長照站（分布440里），此外，1國中學區1日照中心目標，已完成布建74個國中學區，共計125家日照中心，住宿式機構已完成佈建30個行政區，提供更普及便利又在地的長照服務。

社會局今年邀集新庄仔天公廟、循仁有限公司、華仁社會福利慈善事業基金會及高雄意誠堂關帝廟等單位共同募集年節禮盒，在春節前夕致贈3201份年節禮盒給高雄市列冊關懷獨居長輩，送上溫暖的祝福。

過年期間對於獨居長輩的服務「不打烊」，市民朋友如發現需要緊急協助的長輩，請撥打市府24小時服務專線1999或113專線通報。