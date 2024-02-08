農曆春節期間，有不少民眾在信箱收到「重要文件」、「迎新年 LINE 好友回饋禮」的實體信件傳單，要你掃QR Code來領取。對此事實查核網站《MyGoPen》查證後指出，這是冒充LINE Pay的偽造活動信件，假裝發放禮券並誘使掃描QR碼前往詐騙網站以竊取個資，呼籲民眾切勿掃描不明QR Code以及點擊可疑連結。

查核機構《MyGoPen》指出，經實際檢視民眾提供的傳單，發現除了內容文字QR Code寫成「QRCORD」的錯誤之外，調查該QR碼進入的網址，也並非出自LINE的官方網站，目的主要是要騙取收件人的個資，也切勿分享這樣的不明連結。

對此，LINE Pay Taiwan在2024年2月6日提供了對於資安的提醒內容，其中也提到「LINE Pay不曾寄送紙本宣傳單」，請勿點擊來路不明的連結及電子郵件，或是掃描不明紙本信件上的QR code，慎防騙陷阱。

另，刑事警察局165反詐騙協助檢視民眾收到「重要文件」的「迎新年 LINE 好友回饋禮」的內容，刑事警察局表示，新年期間，有部分民眾反應超商「商品禮券詐騙」、好友回饋券等，皆是利用以假亂真的票券加印不明連結QR code誘騙民眾掃描，並用回饋、贈點等話術，目的是騙取消費者個人資料以進行進一步詐騙、信用卡盜刷、盜取帳號等，請民眾特別留意，若收到相關信件、簡訊，請不要直接點選連結，務必透過商家官方網站、APP或客服電話再查證活動真偽，以免受騙。