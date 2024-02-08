余天兒子余祥銓去年6月和女友柔柔宣布雙喜臨門，11月柔柔生下余家第一個金孫女「小元寶」，余祥銓先前受訪，坦言已經8個月沒「開機」，身上都有「佛光」。最近他坦言已經正常開始跟另一半「恩愛」，更自曝柔柔準備了奇怪的潤X油，讓他下面燙了1小時。

據《TVBS新聞網》報導，余祥銓先前透露禁慾了8個多月，自己周遭都開始散發佛光，最近他坦言已經跟柔柔開機，大概滾床了1、2次，他更透露夫妻倆有用潤X油習慣，但自己是名人出門買這個東西不方便，在柔柔朋友推薦下兩人網購了潤X油，但沒想到用了之後竟讓他下體灼熱。

余祥銓說：「我問柔柔到底買了什麼？為什麼我下面燙燙的？」但老婆開心就好，他也坦言已經變成女兒奴，養兒方知父母恩，先前女兒生病，他顧了一整晚不叫累，只要看到小孩對他笑就好，至於何時生第二胎？余祥銓坦言余天有在催，大概最快兩、三年內完成。

而余天先前得知有了孫女後很開心，暗示之後會送禮物感謝柔柔，被封是國民舅舅的余祥銓，先前帶余苑綺女兒樂樂跟小元寶見面，欣慰說：「樂樂真的長大了，會開始照顧人」，並讚樂樂知道抱嬰兒要先扶脖子，一舉一動都相當細心，「舅舅看了好欣慰，想當初妳也是小小嫩嬰」。