美國眾議院外交委員會昨（7）日公布報告，指出美國外國軍售交付延遲的情況嚴重，當中僅台灣就有19項軍售案須等到2027年或之後才能交付，總額高達220億美元（約新台幣6897億元）。

美國眾院外委會旗下外國軍事銷售（FMS）「老虎小組」（TIGER Task Force）昨日出具報告，羅列國務院主導的外國軍售流程問題，並點出可能拖累對外軍售流程的重大障礙。

報告指出，好幾項軍售案延遲直接危及美國國家安全，例如，光是台灣就有19項美國國會批准的軍售案必須等到2027年或之後才能交付，這些軍售案總價值高達220億美元。

另外，部分軍售案甚至沒有交付日期。

美國防部2日批准雷神為台灣生產50枚空對地飛彈，預計2028年完成。

報告指出，外國軍事銷售延遲及缺乏透明度，導致美國國家安全風險上升，盟友及夥伴必須在等待美國提供所需的防禦能力，或是尋求他國提供武器之間做選擇，後者將犧牲美國的影響力及美國國防工業。

報告提到，有關單位必須明白，在他國選擇安全夥伴之際，速度是關鍵，美國必須更有效率地競爭，報告也批評現今美國外國軍事銷售的流程，無法應對第二次世界大戰以來最危險國家安全環境所構成的挑戰。

眾院外委會聲明稿指出，美國對外軍事銷售延遲危及台灣、烏克蘭、以色列等盟友應對鄰國威脅的能力。

眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，美國盟友的國防需求倚賴美國的一致性及穩定性，不幸的是美國國防工業基礎未跟上盟友不斷變化的安全需求，需要進行認真的改革。

麥考爾更抨擊，普丁、大陸共產黨、親伊朗恐怖團體等「不良份子」威脅著美國在世界各地需要穩定夥伴的盟友。

「老虎小組」（TIGER Task Force）全名為「技術、工業及政府參與準備工作小組」（Technical, Industrial, and Governmental Engagement for Readiness Task Force），由眾院外委會主席麥考爾召集。